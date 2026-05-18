Cómo maquillar las cejas estilo coreano y que se vean naturales: paso a paso

Maquillar las cejas al estilo coreano es un proceso delicado porque, si no se hace correctamente, pueden agregar años al rostro. Sin embargo, no es imposible y puedes hacerlo desde casa. Te compartimos el paso a paso para que se vean naturales y juveniles sin arriesgar tu look.

De acuerdo con Maybelline, las cejas coreanas son conocidas por su forma recta, natural y fina. Cuando se realizan bien, ayudan a conseguir looks juveniles, desenfadados y con un toque aesthetic. Para lograr el efecto K-Beauty perfecto se necesita equilibrio, definición y naturalidad.

Dale forma a tu ceja para que tenga estilo coreano.|(Canva)

¿Cómo maquillar las cejas estilo coreano?

Lo primero que debes hacer es darle forma a tu ceja. Los coreanos suelen llevar cejas rectas, con un acabado moderno y limpio. Intenta despuntarlas de forma recta para conseguir el efecto característico del maquillaje coreano.

Aprovecha el diseño para dejarlas ni muy anchas ni demasiado delgadas. Si tienes poca ceja, puedes maquillarla pelo por pelo para equilibrar el grosor

Usa colores naturales. Maquilla las cejas con tonos naturales y similares al color de tu cabello. Sin embargo, expertos de Vogue recomiendan elegir tonos uno o dos niveles más claros para suavizar las facciones.

Maquilla las cejas con tonos naturales y similares al color de tu cabello. Sin embargo, expertos de Vogue recomiendan elegir tonos uno o dos niveles más claros para suavizar las facciones. Finalmente, busca un acabado desenfadado, es decir, que las cejas no se vean demasiado perfectas ni excesivamente marcadas. La clave del estilo coreano está en la naturalidad.

Un tip de la creadora de contenido de belleza @mykbeautybible es usar rímel para cejas, ya que ayuda a disminuir la intensidad del color y dar un efecto más fino. Aunque esta técnica suele durar más tiempo, también puede ser más difícil de controlar.

¿Cómo peinar las cejas estilo coreano para que luzcan naturales?

Las cejas coreanas deben peinarse siempre hacia arriba, según Maybelline. Una de las mejores formas de lograrlo es utilizando un cepillo para cejas o un spoolie para desenredarlas y acomodarlas siguiendo su crecimiento natural.

Otro tip es delinearlas ligeramente con un lápiz para cejas o rellenar los huecos con fijador. De esta manera lograrás un look natural, sencillo y muy cute.