Cómo crear un ambientador casero en forma de flor y discreto

El ambientador casero se ha convertido en una gran alternativa para darle un gran aroma a tu hogar, permitiendo que tus habitaciones limpias obtengan una fragancia única. Aunque la gran mayoría de ellas tienen un aspecto similar, ahora es posible lograr darles una forma de flor, que sea discreta en tus habitaciones.

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Para que puedas darle ese aspecto singular, te detallaremos cómo lo puedes hacer en unos pasos sencillos, además de aprovechar todo lo que tienes en casa para poder hacerlo.

¿Cómo hacer un ambientador casero?

La realidad es que para crear tu ambientador casero en forma de flor, no es muy laborioso, logrando que tenga un aspecto creativo y discreto. Para ello debes hacer los siguientes pasos:

En una bolsa de plástico, introduce varios discos desmaquillantes desechables. En ellos vierte un chorrito de suavizante, verifica que todos los discos se hayan impregnado. En un vaso coloca los discos por toda la boquilla, doblándolos a la mitad. Una vez que tengamos la flor, dejamos secar un poco para que mantenga esa forma. Encima puedes añadir gotas de aceites esenciales o tu perfume favorito, pero es opcional.

Al tenerlo listo, lo puedes colocar en un mueble y por horas va a desprender una gran fragancia. Se recomienda mantenerlo alejado de los niños, ya que con facilidad lo podrían agarrar y destruir su clásica forma. Para cambiar de fragancia, no dudes en usar diversos suavizantes.

¿Cómo hacer que mi casa huela rico todo el día?

Aunque el ambientador casero en forma de flor será de gran utilidad para que siempre huela rico, también es fundamental tener una buena higiene dentro del hogar. Para que la fragancia perdure por más tiempo, se recomienda hacer los siguientes pasos:

Ventilar las habitaciones y la casa por 15 minutos, evitando la saturación de aromas.

Mantener una limpieza profunda y constante.

Sacar la basura orgánica e inorgánica.

Aspira tus sillones y elimina el polvo acumulado de tu hogar.

Con estos sencillos pasos, lograrás que el aroma del aromatizador discreto permanezca todo el día, una gran opción para que tu casa siempre esté limpia y hermosa.