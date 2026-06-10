Tener los labios caídos se puede deber a la genética, hiperactividad del músculo y al envejecimiento ante la falta de colágeno. No obstante, ello se puede disimular con el truco perfecto y para ello requieres saber cómo maquillar para que no se vean cansados. Conoce los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30 años.

El maquillaje es el mejor truco para que los labios que tienden a verse tristes o con las comisuras hacia abajo puedan levantarlos visualmente en segundos. La clave para ello está en crear un efecto óptico ascendente y así devolverle la luz de la boca. Conoce los 5 cortes de media melena que dan volumen al pelo fino y suavizan el rostro.

Cómo maquillar los labios para que no se vean caídos: el truco perfecto|IA

El truco para los labios caídos

