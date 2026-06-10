Cómo maquillar los labios para que no se vean caídos: el truco perfecto
El tener los labios caídos dan una imagen de expresión facial de tristeza o cansancio, pero ello se puede evitar con maquillaje
Tener los labios caídos se puede deber a la genética, hiperactividad del músculo y al envejecimiento ante la falta de colágeno. No obstante, ello se puede disimular con el truco perfecto y para ello requieres saber cómo maquillar para que no se vean cansados. Conoce los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30 años.
El maquillaje es el mejor truco para que los labios que tienden a verse tristes o con las comisuras hacia abajo puedan levantarlos visualmente en segundos. La clave para ello está en crear un efecto óptico ascendente y así devolverle la luz de la boca. Conoce los 5 cortes de media melena que dan volumen al pelo fino y suavizan el rostro.
El truco para los labios caídos
- Delinear las comisuras: Debes tener un delineador del tono de tus labios, para comenzar a dibujar el centro como lo haces regularmente. Pero es en las esquinas donde debe elevar la línea hacia arriba, aunque sin exagerar para que se vea natural.
- No oscurecer las esquinas: Se debe evitar a toda costa utilizar tonos oscuros, por lo que se recomienda usar colores nude, coral o rojo.
- Iluminar el arco de Cupido: El poner un toque de iluminador arriba del labio superior crea un efecto lifting para que la boca se vea más firme y definida.
- Aplicar brillo en el centro: El gloss aportará volumen y desvía la atención de las comisuras caídas de labio.
- Corregir las comisuras con corrector: Aplicar una pequeña línea ascendente de corrector en cada esquina, para después difuminar hacia arriba con una pequeña brocha.
- Evitar delineados hacia abajo: Lo ideal es que el delineado termine más horizontal o ligeramente ascendente.
- Usar lápiz debajo del labio: El difuminar con un tono nude en la parte inferior del labio crea profundidad y hace que la boca se vea más juvenil y levantada.