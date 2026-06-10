El tener el pelo fino es muy común, pero un punto negativo es que la melena se ve con poca densidad, lo que puede generar conflicto e inseguridades en algunas mujeres. No obstante, hay 5 cortes a media melena que lo pueden ocultar, dar más volumen al cabello y suavizar el rostro. Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños en piel madura para que luzcan más jóvenes: el paso a paso.

De acuerdo con un artículo del portal web Elle, no se le puede cargar toda la mano al corte de pelo, ya que para que se vea con el volumen que tanto deseas, necesitas utilizar diferentes herramientas, formas de peinarte y productos especializados para el cabello fino. Conoce los 5 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 30 años.

Los 5 cortes de media melena que dan volumen

1. Corte bob: Este tipo de corte hará que juegues con diferentes texturas y formas. El truco está en hacer capas leves, para así darle más volumen.

2. Long bob con ondas ligeras: Este corte lob acompañado de ondas suaves le dará mayor cuerpo y volumen al cabello para darle un efecto rejuvenecedor al rostro.

3. Shag midi moderno: El cabello parece ser más abundante cuando las capas desordenadas y ligeras del shag añaden textura natural.

5 cortes de media melena que dan volumen al pelo fino y suavizan el rostro|IA

4. Bob francés despeinado: Este cabello al estilo corto crea una apariencia sofisticada y juvenil, pero lo mejor de todo es que le da más dimensión al pelo fino.

5. Corte de mariposa: No es cualquier corte de este estilo, ya que se lleva a media melena. Las capas largas aportarán volumen en la parte superior para enmarcar el rostro de forma suave.

5 cortes de media melena que dan volumen al pelo fino y suavizan el rostro|IA

Cabe mencionar que puedes acudir con tu estilista o profesional, ya que puede ser que a algunas mujeres no les vayan bien estos tipos de cortes debido a la simetría de su rostro.