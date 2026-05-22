Christian Nodal habló de dinero y golpes bajos en su carrera en medio del conflicto con su familia

En una nueva entrega de polémica, Christian Nodal fue muy directo con sus palabras al hablar de lo que ocurre en la vida del artista cuando el dinero llega. Aunque sigue sin referirse de manera directa contra su familia, el conflicto legal que existe por su nombre y su marca habla por sí solo. El Forajido dijo que lo han traicionado y que le hubiera gustado ser asesorado bien cuando empezó su carrera.

¿Christian Nodal fue traicionado por su familia?

Pese a que el sonorense no ha dicho una sola palabra directa en contra de su padre (quien básicamente le manejó su carrera hasta el día de hoy), la terminología de traición y dinero no cesa de salir de la boca del músico. Y justamente habló de dichos problemas cuando inició su carrera, donde entendió que varios le habían traicionado.

“Cuando empieza a haber dinero, ya no vivir al día, cambian todo el tipo de prioridades y ahora sí te das cuenta: Ah, pues este güey me traicionó… Las traiciones son horribles, el negocio y los números son fríos, y estamos en algo que es emocional, que se trata de la música”.

En más de las “indirectas” resaltó que mencionó 3 consejos que le hubiera gustado tener cuando tenía 17 años, donde se supone que era apoyado y acompañado por su familia. “Que se asesore, que cuide todo lo que firma, que busque un buen equipo y ya que le dé para adelante… No me metería en más temas. Que se chin… lo que se tenga que chin…”.

¿Christian Nodal ya recuperó su nombre y su marca?

El gran problema que le llegó al músico de 27 años fue el registro de los derechos (renovación) del nombre de Christian Nodal, que quedó a cargo de su padre. Por ello se maneja la información de un cambio de nombre a El Forajido. Esto significaría que no es dueño de toda su marca, por lo que el tema del dinero tendrá múltiples vertientes en los próximos meses… tal vez años.

En ese sentido, se entiende que Nodal debería pagar una suma millonaria para recuperar su nombre y marca, la cual no podría solventada de manera inmediata.