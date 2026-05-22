5 ideas de decoraciones de pastel de “KPop Demon Hunters”, para hacer en casa y sin gastar mucho

A través de "detalles", puedes darle forma a una gran fiesta temática dedicada a "Las Guerreras KPop"; no tienes que invertir en grandes montajes ni recurrir a materiales demasiado caros, además de que muchos adornos se pueden hacer en casa. Por ejemplo, a continuación te daremos algunas ideas de decoraciones de pastel de "KPop Demon Hunters".

Se le llama 'cake topper' a las decoraciones que se agregan al final sobre un pastel; puede tratarse de un letrero, una imagen en 2D o incluso una figura con volumen como los "novios miniatura" en las bodas. Se venden en línea y son muy comunes con personajes de moda, pero también puedes elaborarlos en casa.

5 ideas de decoraciones de pasteles de "KPop Demon Hunters" para hacer en casa

1. Cake toppers para descargar gratis e imprimir

Esta es una de las ideas más accesibles y sencillas a las que puedes recurrir. En plataformas como Pinterest hay plantillas para descargar gratis e imprimir; puedes recortar las figuras de papel, adherirlas en un material más resistente y pegarles un palito de paleta para que sostenga el cake topper de "KPop Demon Hunters".

2. En versión anime

En lugar de que tu decoración de pastel esté hecho de una sola plantilla, puedes conseguir un diseño como éste. Consiste en recortar varios elementos por separado y sobreponerlos, jugando con dimensiones, texturas y colores; utiliza materiales como el foamy, las cartulinas metálicas, etc.

3. Con stickers

Este video ejemplifica perfectamente cómo puedes armar un cake topper con diferentes materiales; una de tus capas de decoración de pastel de "KPop Demon Hunters", incluso puede consistir en un sticker de la película pegado sobre otra superficie. Cabe mencionar que en este tipo de manualidades se utilizan mucho las cintas adhesivas con doble cara, para un acabado más limpio entre las capas superpuestas.

4. Decoración de pastel de "KPop Demon Hunters" con glitter

A tu diseño de cake topper puedes añadirle el tipo de material o acabado que te guste más. Si eres fan del glitter, te puede quedar una decoración así.

5. En tonos pastel

Finalizamos la lista con un diseño donde predominan los tonos pastel y hay una aparición de los "Saja Boys", además de nuestras queridas "Rumi", "Mira" y "Zoey".

