Sarita Sosa se queda con la casa de José José en Miami y deja fuera a sus hermanos

Uno de los conflictos familiares más tensos de los últimos años alrededor del Príncipe de la Canción tendría una resolución a los problemas monetarios… pero abriría un conflicto con el resto de los hermanos. Se reporta que Sarita Sosa fue la “ganona” al quedarse con la casa que José José tenía en Miami. Sin embargo, hay detalles que deben diseccionarse con cuidado.

¿Qué sucede en la intimidad del Mundo MasterChef 24/7?

¿Por qué Sarita Sosa se quedó con la casa de José José?

Los recuerdos tensos regresaron al seno de la familia del ídolo musical mexicano, pues se recordó el momento en el que José Joel acudió precisamente a esa casa de Miami para exigir ver a su padre, quien vivía “secuestrado” por su hermana. Sin embargo, ahora se reporta que Sarita Sosa salvó la propiedad.

Al no dejar herencia, el cantante complicó la repartición de bienes y el banco había demandado a los hijos por dicha propiedad. La deuda ascendía a 473, 000 dólares, pero la hija menor de José José consiguió un préstamo donde comprobaría que tiene la cantidad para no perder dicho espacio.

Sin embargo, Javier Ceriani reporta que el acuerdo indica que referente a la deuda “ya no puede figurar a nombre de José José. Ya no pueden estar los hermanos demandados”. Es decir, José Joel y Marisol quedarían fuera de todo privilegio alrededor de la casa, pues la que consiguió el dinero fue Sara.

¿Qué dijeron José Joel y Marisol ante la solución de Sarita Sosa?

Por el momento no se tienen reacciones ante las palabras/declaraciones del insider de espectáculos. Y es que la deuda era grupal por la demanda del banco, sin embargo se dictamina que Sarita Sosa fue quien resolvió el asunto. Ante eso, se está a la espera de la reacción de los protagonistas, que se vieron en complicaciones ante la falta de testamento alrededor de la propiedad en Miami.

Así, se abre otro posible conflicto en el seno de los hijos del artista, quien se debe recordar que tiene 3 hijos. José Joel y Marisol son fruto de la relación del Príncipe de la Canción con Anel Noreña. Y la hija menor es precisamente Sarita, que es hija de Sara Salazar.