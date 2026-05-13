El maquillaje menos indicado para usar a diario si quieres cuidar tu piel

La belleza de la piel no solo se centra en las técnicas y productos de maquillaje que empleamos. Los expertos advierten que una piel sana se logra con diferentes hábitos y que son necesarios ya que se trata del órgano más expuesto de nuestro cuerpo.

El mensaje de José Manuel Figueroa a Maribel Guardia

Desde el Instituto Mayo Clinic precisan que el cuidado de la piel puede llevarse a cabo teniendo en cuenta conceptos básicos. Esto lo explica en torno a que no se requiere de mucho tiempo para prevenir diversos problemas y mantenerla siempre radiante.

Cuidar la piel

Una de las formas más importantes de cuidar la piel es protegerla del sol, remarcan los expertos de Mayo Clinic. Toda una vida de exposición al sol puede causar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de la piel, advierten.

Por otro lado, pone el foco en llevar una alimentación saludable, no fumar y controlar el estrés. En este punto, los profesionales añaden que es necesario tratar la piel con suavidad y aquí es donde entran en juego factores como la duración de la ducha, el uso de jabones fuertes, la forma en que nos secamos, la hidratación de la piel y el uso de maquillaje.

Maquillaje que debes evitar

Sobre el último factor detallado, se debe tener en cuenta que si lo que buscamos es proteger la salud de nuestra piel a largo plazo, la clave no solo está en los ingredientes que tiene el maquillaje que utilizamos a diario.

En este punto se debe tener en cuenta la textura y la capacidad oclusiva de los productos que usas cada mañana. Por lo señalado hasta aquí es que se detallan los tipos de maquillaje menos recomendados para un uso diario y por qué:

Bases de alta cobertura y “efecto teatro": Estas bases están diseñadas para sesiones fotográficas o eventos especiales. Tienen una alta densidad de pigmentos y ceras para cubrir toda imperfección, lo que las hace altamente oclusivas.



El riesgo: Al ser tan pesadas, dificultan la "respiración" cutánea y pueden atrapar sudor y bacterias en los poros, provocando brotes de acné cosmético.

Productos con siliconas pesadas (dimeticona en exceso): Muchos primers o pre-bases utilizan siliconas para rellenar poros y dejar la piel lisa.



El riesgo: Aunque dan un acabado sedoso, crean una barrera física que puede impedir que los productos de tratamiento (como tu hidratante o sérum) actúen correctamente y, en pieles grasas, suelen derivar en puntos negros.

Maquillaje "waterproof" (resistente al agua): Las fórmulas diseñadas para no moverse con el agua o el sudor contienen solventes y adhesivos potentes.



El riesgo: Lo peor no es llevarlo puesto, sino quitarlo. Requieren una limpieza mucho más agresiva que suele debilitar la barrera lipídica de la piel, causando irritación o sequedad crónica si se hace a diario.

Polvos compactos muy pesados: Usar polvos compactos sobre la base todos los días para matificar puede ser contraproducente.

