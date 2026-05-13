5 cortes de pelo que son tendencia en el 2026

Los cortes de pelo van cambiando de acuerdo con la temporada por lo que las tendencias de esta temporada han llegado con fuerza. Se deja de lado el flequillo recto para darle paso a las tendencias modernas.

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Para este año las tendencias se inclinan por estilo sofisticados, con capas suaves y largos pulidos como protagonistas. Los cortes rígidos y demasiado estructurados empiezan a quedar atrás.

¿Cuáles son los cortes de pelo en tendencia?

Bob graduado

Este es un estilo que toma mucho protagonismo para esta temporada. Se caracteriza por mantener volumen en la parte cercana al rostro, mientras eleva la nuca y aporta una terminación más marcada y prolija.

Flowing Midi

Luego tenemos esta alternativa para las mujeres que no quieren un estilo tan corto. Estamos hablando de una media melena liviana, pensada para tener movimiento y evitar el efecto pesado que puede endurecer el look.

Es un estilo versátil ya que puede usarse lacio, con ondas suaves o con brushing, adaptándose a distintos estilos. Propone una idea de pelo flexible, brillante y fácil de manejar.

Silk bob

Es un elegante corte recto que tiene un acabado suave y natural. Se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan renovar el look sin un cambio demasiado drástico. Además, deja el cuello y rostro despejados.

Flequillo lateral

Este flequillo es uno de los preferidos para la temporada. Empieza a ganar terreno como una opción más versátil y fácil de llevar, ya que permite modificar la raya y adaptar el peinado con mayor naturalidad.

Como es un estilo corto mantiene la forma del peinado pese a la humedad o el roce con abrigos y bufandas, y se puede definir fácilmente con productos livianos.