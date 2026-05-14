Cómo maquillar las pestañas para que se vean largas y con volumen
Si quieres una mirada imponente las pestañas son sumamente importantes, mira cómo puedes maquillarlas muy fácilmente para que se vean largas y con volumen.
¿Quieres lucir unos ojos de impacto? Parte fundamental de que luzcan grandes y hermosos son las pestañas, es por eso que la forma en que las maquillas o aplicas rímel, juega un papel importante. No se trata solo de aplicar capas y capas de máscara de pestañas, sino de una técnica muy sencilla, pero a la vez concisa para que tengas un resultado maravilloso.
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¿Cómo conseguir pestañas largas y con volumen?
No importa si tienes pestañas largas o cortas, muchas o pocas, esta técnica es perfecta para cualquier persona que quiera elevar su mirada a otro nivel. Antes de empezar, te recomendamos una máscara de pestañas resistente al agua para que te dure todo el día.
- Lo primero que debes hacer es cerciorarte de tener las pestañas limpias para poder rizarlas y empieza con un enchinador de pestañas desde la raíz hasta la punta de las pestañas.
- El segundo paso es simple, pero hace toda la diferencia, con una cuchara onda grande, riza nuevamente solo la punta de las pestañas para darle un aspecto natural y mucho más largo.
- Aplica el rímel mirando hacía abajo y empezando por la raíz de las pestañas. La experta en belleza Alondra Beauty Salon, recomienda que después apliques rímel en lo que resta de las pestañas de una forma ascendente.
- Con el aplicador de rímel, pásalo por detrás de las pestañas, esto hará que se vean mucho más largas y además lograrás acomodarlas para que se vea gran volumen.
Consejos para tener unas pestañas largas
- Hay alimentos que son ideales para hacer crecer las pestañas de forma natural gracias a sus nutrientes como vitaminas y ácidos grasos. Te recomendamos consumir: Almendras, atún, sardina, zanahorias, huevos y semillas de chía.
- Opta por usar un sérum de pestañas todas las noches después de desmaquillarte, sin importar la marca, debes tomar en cuenta su contenido: Péptidos, vitamina B5, biotina, ácido hialurónico.
- Los masajes palpebrales son perfectos para mejorar la circulación, constan de hacer una presión suave en el parpado. Hazlo al menos unas 3 veces por semana y verás una gran diferencia en tus pestañas.
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