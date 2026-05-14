Cómo maquillar las pestañas para que se vean largas y con volumen

¿Quieres lucir unos ojos de impacto? Parte fundamental de que luzcan grandes y hermosos son las pestañas, es por eso que la forma en que las maquillas o aplicas rímel, juega un papel importante. No se trata solo de aplicar capas y capas de máscara de pestañas, sino de una técnica muy sencilla, pero a la vez concisa para que tengas un resultado maravilloso.

Te puede interesar: Cómo maquillar las cejas con lápiz y que queden naturales: paso a paso

¿Cómo conseguir pestañas largas y con volumen?

No importa si tienes pestañas largas o cortas, muchas o pocas, esta técnica es perfecta para cualquier persona que quiera elevar su mirada a otro nivel. Antes de empezar, te recomendamos una máscara de pestañas resistente al agua para que te dure todo el día.

Lo primero que debes hacer es cerciorarte de tener las pestañas limpias para poder rizarlas y empieza con un enchinador de pestañas desde la raíz hasta la punta de las pestañas.



desde la raíz hasta la punta de las pestañas. El segundo paso es simple, pero hace toda la diferencia, con una cuchara onda grande , riza nuevamente solo la punta de las pestañas para darle un aspecto natural y mucho más largo.



, de las pestañas para darle un aspecto natural y mucho más largo. Aplica el rímel mirando hacía abajo y empezando por la raíz de las pestaña s. La experta en belleza Alondra Beauty Salon, recomienda que después apliques rímel en lo que resta de las pestañas de una forma ascendente.



s. La experta en belleza Alondra Beauty Salon, recomienda que después apliques rímel en lo que resta de las pestañas de una forma ascendente. Con el aplicador de rímel, pásalo por detrás de las pestañas, esto hará que se vean mucho más largas y además lograrás acomodarlas para que se vea gran volumen.

|Crédito: Pexels

Consejos para tener unas pestañas largas

Hay alimentos que son ideales para hacer crecer las pestañas de forma natural gracias a sus nutrientes como vitaminas y ácidos grasos. Te recomendamos consumir: Almendras, atún, sardina, zanahorias, huevos y semillas de chía.



Opta por usar un sérum de pestañas todas las noches después de desmaquillarte, sin importar la marca, debes tomar en cuenta su contenido: Péptidos, vitamina B5, biotina, ácido hialurónico.



todas las noches después de desmaquillarte, sin importar la marca, debes tomar en cuenta su contenido: Péptidos, vitamina B5, biotina, ácido hialurónico. Los masajes palpebrales son perfectos para mejorar la circulación, constan de hacer una presión suave en el parpado. Hazlo al menos unas 3 veces por semana y verás una gran diferencia en tus pestañas.