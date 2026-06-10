Cómo maquillar los ojos achinados para que resalten más y sí se vean las sombras

Muchas tendencias de maquillaje buscan recrear ese efecto de mirada alargada y sofisticada que tanto favorece, como ocurre con estilos muy populares como el foxy y siren eyes, que ayudan a dar una apariencia más rasgada. Sin embargo, cuando esa forma de ojos ya es natural, la clave está en aprender a maquillarlos de la manera adecuada para destacar toda su belleza. Por eso, con algunos trucos bien aplicados, es posible lograr que luzcan más abiertos, expresivos y que las sombras realmente resalten en el párpado.

¿Cómo maquillar los ojos achinados para que se vean más grandes?

La idea no es cambiar su forma, ya que de acuerdo con Maybelline, el maquillaje es una herramienta poderosa que nos permite resaltar nuestra belleza natural y expresarnos de manera única por eso debemos aprovechar para potenciar nuestra mirada con un look impactante. Esta guía te ayudará a descubrir las técnicas que harán que tu maquillaje luzca mucho mejor desde hoy.



Prepara el párpado: Antes de comenzar, aplica una base para sombras. Esto ayuda a emparejar el tono de la piel y hace que el maquillaje se mantenga intacto durante más tiempo. Juega con las sombras: Los tonos tierra y neutros son perfectos para dar dimensión. Aplica primero un color claro en todo el párpado y después marca la cuenca con un tono más profundo, difuminándolo hacia arriba y hacia afuera. Este truco ayuda a destacar la forma natural del ojo y a darle mayor amplitud visual. Define con delineador y cuida tus cejas: Un delineado ascendente es ideal para estilizar la mirada y darle más fuerza. Para complementar ese efecto, las cejas deben lucir bien peinadas y definidas, ya que son el marco del rostro. Puedes rellenar pequeños espacios y fijarlas para lograr un acabado limpio y natural que armonice con el maquillaje. Potencia las pestañas: Aplica varias capas de máscara, concentrándote sobre todo en las pestañas externas. Esto ayuda a alargar visualmente el ojo y refuerza ese efecto alargado que hace la mirada más llamativa. Añade puntos de luz: Un toque de iluminador en el lagrimal y justo debajo del arco de la ceja ayuda a abrir visualmente el ojo y aporta frescura al maquillaje, dejando un acabado más luminoso y sofisticado.

Maquillaje para ojos achinados|Pinterest

Errores comunes que debes evitar si tienes los ojos achinados