En qué parte de la cocina debes guardar el pan para que no se haga duro tan rápido

Mantener el pan en buen estado por más tiempo suele ser complicado en casa. Aunque recién comprado ofrece su mejor sabor y una textura mucho más agradable, no siempre se tiene la posibilidad de ir por él todos los días. Por eso, muchas personas optan por guardarlo para consumirlo después. El problema es que no todos los espacios son adecuados para conservarlo.

De hecho, uno de los errores más frecuentes es colocarlo en un sitio que parece práctico, como el refrigerador, pero que en realidad, según la Academia de Nutrición y Dietética, provoca que se reseque más rápido y pierda esa suavidad que lo hace irresistible, además que puede dar paso a la aparición de mohos u otros microorganismos que podrían causar toxiinfecciones. Elegir el lugar correcto puede marcar la diferencia para disfrutarlo fresco durante más tiempo. Te decimos cuáles son los mejores lugares:

¿Dónde guardar el pan para que no se haga duro?

Si planeas ccomer el pan en uno o dos días, lo más recomendable es cubrirlo bien con plástico o papel aluminio y dejarlo a temperatura ambiente, lejos del refrigerador. De esta forma conservará mejor su suavidad y sabor. Pero si la idea es mantenerlo en buen estado durante más tiempo, congelarlo suele ser la alternativa más práctica, ya que el frío ayuda a que conserve su textura por más días.

Pan en cestas de mimbre|Canva

Este método no solo ayuda a que el pan se mantenga fresco, la nutricionista Beatriz González, conocida en TikTok como @bea_gonfer, también dice que puede aportar ventajas para la salud digestiva. Durante el proceso de congelación, parte de sus componentes se transforman en una fibra natural que resulta beneficiosa para el equilibrio intestinal. Esto significa que, además de conservar mejor su consistencia y su sabor al momento de consumirlo, también puede convertirse en una opción que favorezca el bienestar del sistema digestivo.

Accesorios para conservar el pan en casa

En el mercado, existen accesorios de cocina que cumplen con la función de conservar el pan en casa por más tiempo. Algunos de ellos son:

