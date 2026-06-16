Estos son los mejores diseños de uñas lila pastel para lucir una manicura elegante

La manicura nos permite poder jugar con los diferentes estilos y colores. Las tendencias van cambiando constantemente y en esta temporada el tono lila pastel es muy requerido en los salones.

Aquí te dejamos los mejores diseños en estos tonos que aporta belleza y puedes combinarla perfectamente con tus outfits. Los estilos lila pastel son muy femeninos, suaves y combinables con otros colores.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas lila pastel?

Uñas en lila pastel

Aquí tenemos una idea simple ya que son lisas, elige un tono lila que te guste y colócalos en las uñas. Puedes escogerlas con acabado brillante o efecto gel. Es ideal para una manicura limpia, pulida y versátil que sea adecuada en cualquier ocasión. La naturalidad es la protagonista.

Lila pastel con efecto aura

Otra opción es para quienes prefieren el efecto aura. Para lograr este estilo de efecto aura o degradado se debe crear un efecto difuminado con un centro más luminoso. Esto aporta a tu manicura profundidad y un toque diferente, que es tendencia.

Lila pastel con glitter

Este diseño es ideal para las amantes del brillo, la purpurina o el glitter ya que decorarán tus uñas lila pastel. En este caso lo que puedes hacer es pintar tus uñas en este color liso para después añadir detalles de glitter fino o con efecto cromado.

Lila pastel con nail art

Eleva tu look con un toque de nail art. Si amas el arte en las uñas pues debes colocar detalles sutiles y en colores como el blanco. Utiliza líneas finas, ondas o formas abstractas. Es ideal para quienes quieren una manicura creativa.

Lila pastel en manicura francesa

Por último, tenemos un clásico como lo es la manicura francesa. En este caso debes reemplazar la línea blanca por una lila para hacer la clásica o invertida. También puedes optar por la base lila y las puntas blancas.