Las distribuciones modernas redujeron metros cuadrados en muchos departamentos y hogares urbanos, situación que obligó a aprovechar sectores antes olvidados dentro del hogar. Entre estos espacios está el o los pasillos desaprovechados en casa, que pueden ser funcionales con estas 6 ideas, las mismas que puedes utilizar para reemplazar la cabecera de la cama por soluciones que también sirven como almacenamiento.

De acuerdo con especialistas de The Spruce, los pasillos pueden convertirse en área útil sin afectar la circulación natural de la vivienda. Son en estos espacios donde se utilizan muebles de poca profundidad para mantener comodidad al caminar mientras añaden funciones prácticas dentro del hogar. Conoce las 4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

6 opciones para aprovechar los pasillos del hogar

1. Estaciones de trabajo: En los últimos años, los trabajos remotos han ganado terreno, por lo que los pasillos pueden ser un gran espacio para instalar escritorios funcionales, donde colocar la laptop e iluminación.

6 opciones para sustituir los pasillos desaprovechados en casa por espacios funcionales|IA

2. Libreros verticales: Es una de las opciones más utilizadas en los pasillos de los hogares. Debido a la profundidad de alguno de ellos, puedes almacenar libros, decoración y artículos de uso cotidiano.

3. Bancas con compartimentos: Son una buena opción, ya que ofrecen almacenamiento oculto sin requerir grandes dimensiones. Ideal para guardar zapatos, mochilas o artículos de limpieza.

4. Jardín de interior: Los pasillos del hogar los puedes transformar en un área natural con plantas de interior. El jardín le dará una sensación de amplitud al hogar.

5. Clósets abiertos: En estos espacios puedes instalar closets abiertos, si es que la ropa ya no entra en el guardarropa de tu cuarto. Es ideal para almacenar ropa, accesorios y calzado, sin la necesidad de construir habitaciones adicionales.

6. Galería o muros. Los pasillos del hogar puedes convertirlo en una zona donde colocar arte, como fotografías, cuadros o pinturas. Los expertos recomiendan combinar iluminación cálida con piezas que generen una sensación de profundidad.