Adiós ojeras: los parches de colágeno son la mejor opción para las bolsas
Estos productos son realmente salvadores para esos momentos donde necesitas una mirada descansada.
Las rutinas de skincare han tomado mucha importancia en el último tiempo por lo que los especialistas hacen hincapié en que deben ser realizadas con responsabilidad. Con los elementos correctos podrás tener una piel luminosa, hidratada y limpia.
Hay productos que se han transformado en uno de los salvadores para el rostro como lo son los parches para los ojos. Estos parches de colágeno o hidrogel contribuyen a disminuir la mirada cansada o congestionada y despedirte de las ojeras.
¿Qué son los parches de colágeno?
Los parches de colágeno tienen un efecto casi inmediato por lo que brinda la apariencia de una mirada descansada, fresca y más tersa. Cuando retires los parches los principios activos seguirán trabajando para que la zona esté rejuvenecida y despierta.
Cabe destacar que los parches contienen ingredientes que activan la circulación y tienen efecto drenante para minimizar las bolsas y mejorar el tono de la ojera. Es posible que encuentres activos como cafeína o pepino para descongestionar. Por otro lado, tienen ácido hialurónico, vitamina C, niacinamida, colágeno o los péptidos.
Entre los parches más recomendados se encuentran:
FlashPatch Rejuvenating Eyel Gel: son una gran opción para hidratar y descongestionar de forma rápida y eficaz. Estos parches contienen cafeína y colágenos hidrolizado por lo que te despedirás de las ojeras en cinco minutos.
Rooibos Eye Patches de Masqmai: estos parches son ideales para una mirada descansada y sin fatiga. Su composición cuenta con antioxidantes, calmantes e hidratantes como el té rooibos, aloe vera y agua de cebada; además de colágeno hidrolizado, niacinamida y ácido hialurónico.
Parches Hydro Gel Essence: este es otro producto recomendado para poder revitalizar y refrescar bajo los ojos de forma inmediata. Contiene té de matcha y ayudan a refrescar la apariencia de los ojos cansados.Tiene té verde, cafeína y niacinamida, que contribuyen a reducir la hinchazón y realzan el brillo natural.