Diego usa el poder del Pin y asigna una nueva brigada de limpieza para MasterChef 24/7: ¿estrategia o revancha?

Este lunes 15 de junio, Diego se coronó como el ganador indiscutible del Pin en MasterChef 24/7, lo que le dará diferentes ventajas en toda la semana y podrá usarlas a su favor para garantizar su estancia dentro de la competencia. La primera decisión que tomó fue acerca de la brigada de limpieza, que se ha convertido en un tema de discordia entre los cocineros.

En un principio, el cocinero quiso hacer la selección considerando a los voluntarios que quisieran hacerse cargo de estas tareas, pero la Chef Isabel Carvajal le recordó la importancia de saber tomar decisiones y le pidió que confiara en su instinto. Fue así que Diego "Smi-Lee" puso a limpiar a Ixdit, María y Antrax, dejando de lado a sus cómplices del equipo de "Las Divas".

Y lejos de enojarse, los cocineros asumieron esta misión con entusiasmo y hasta heredaron el silbato que Carmen usaba para dar instrucciones mientras ella formaba parte de este equipo dedicado al orden. Por lo que habrá que ver qué tal se reparten las actividades y cuánto colaboran sus compañeros.

¿Cuáles son los beneficios del Pin en MasterChef 24/7?

Uno de los premios más codiciados en la cocina más famosa de México, es precisamente el Pin del chef, pues está lleno de sorpresas y cada semana va cambiando las ventajas que incluye. Para el "reinado" de Diego, se determinó que podrá bloquear a uno de sus compañeros en las votaciones por la salvación, es decir, le quitará la oportunidad de que el público le regale el pase automático al balcón para salvarse de los delantales negros.

Además, el Pin de MasterChef 24/7 también permite elegir a diferentes cocineros para beneficios o castigos, momento en el que Dieguito, como lo llaman de cariño, tendrá que pensar muy sabiamente sus estrategias. Esto es justo lo que han hecho personajes como Flor e Ixdit, quienes hicieron cambios en los delantales negros con el fin de sacudir a los que consideran los participantes con mayores habilidades.