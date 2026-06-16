La falta de espacio en dormitorios pequeños ha impulsado nuevas soluciones de organización dentro del hogar. Es en departamentos o casas con pocos metros donde los expertos recomiendan dejar de optar por la cabecera de la cama tradicional y elegir soluciones que también sirven como almacenamiento. Conoce las 4 opciones que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas.

De acuerdo con varios portales especializados en diseños de interiores, como IKEA y The Home Depot, se puede suplir la cabecera de la cama tradicional por muebles más funcionales, como lo es la estantería. Pese a que no son muy cómodas las opciones, sí ayudarán con el almacenamiento de objetos. Estas son las 5 opciones para reemplazar la tarja de tu cocina por soluciones de acero inoxidable duraderas con cascada.

6 ideas para reemplazar la cabecera de la cama

1. Paneles con repisas: Este tipo de paneles de madera con almacenamiento incorporado son de los más elegidos últimamente. La instalación integra pequeñas repisas, iluminación LED y compartimentos ocultos en una sola pieza.

6 ideas para reemplazar la cabecera de la cama por soluciones que también sirven como almacenamiento|IA

2. Bancas con compartimentos: Las bancas baúl son tendencia en el diseño de interiores. En estas puedes guardar almohadas, cobijas, zapatos y ropa.

3. Nichos empotrados: Es una de las opciones más utilizadas en proyectos contemporáneos. Lo mejor de todo es que se puede colocar iluminación y objetos personales.

4. Libreros horizontales: Estos libreros se colocan detrás del colchón y son ideales para cuartos pequeños. En esta opción también se pueden colocar lámparas u objetos de uso diario.

5. Estanterías detrás del colchón: Las estanterías abiertas se convirtieron en una de las soluciones más utilizadas en habitaciones pequeñas porque permiten guardar libros, decoración, ropa de cama y objetos personales en un solo punto.

6. Organizadores flotantes: Los cajones o repisas suspendidas son muy utilizados en los diseños de interiores modernos. Lo anterior, ya que libera espacio en el piso y con ello se tiene una limpieza más profunda.