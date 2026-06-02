El bob pasó de moda: este es el corte de pelo que rejuvenece después de los 50

Durante años, el corte de pelo denominado bob fue considerado una de las mejores opciones para rejuvenecer el rostro después de los 50 años. Sin embargo, las tendencias actuales apuntan hacia estilos más naturales y versátiles.

Hoy, los estilistas coinciden en que las melenas largas con capas ligeras y mechones desfilados alrededor del rostro son una alternativa moderna que aporta movimiento y luminosidad. La idea de que las mujeres deben llevar el cabello corto a partir de cierta edad ha quedado atrás.

La peluquería contemporánea apuesta por cortes personalizados que respeten la textura del cabello, el estilo de vida y la personalidad de cada persona. El objetivo ya no es cortar por edad, sino encontrar la versión más favorecedora de cada melena.

¿Por qué las melenas largas con capas rejuvenecen después de los 50 años?

Los especialistas destacan que el secreto está en un corte de pelo con movimiento y ligereza visual. Esto lo aportan las capas bien trabajadas. Esto es lo que recomiendan los estilistas:



Capas suaves alrededor del rostro: suavizan las facciones. Los mechones estratégicamente desfilados ayudan a enmarcar el rostro y generan una apariencia más fresca.

suavizan las facciones. Los mechones estratégicamente desfilados ayudan a enmarcar el rostro y generan una apariencia más fresca. Movimiento natural: evita un aspecto rígido. Las capas aportan dinamismo al cabello y evitan que la melena se vea pesada o sin forma.

evita un aspecto rígido. Las capas aportan dinamismo al cabello y evitan que la melena se vea pesada o sin forma. Volumen equilibrado: aporta vitalidad. Un corte bien estructurado puede dar sensación de mayor densidad, especialmente en cabellos finos.

aporta vitalidad. Un corte bien estructurado puede dar sensación de mayor densidad, especialmente en cabellos finos. Mayor versatilidad: permite diferentes peinados. Las melenas largas ofrecen múltiples opciones para adaptarse a distintas ocasiones.

¿Cuál es el corte de pelo que rejuvenece el rostro después de los 50 años?

Si hay un estilo que reúne todas las características que los expertos recomiendan (movimiento, ligereza, suavidad y versatilidad), ese es el corte butterfly o mariposa. Esta tendencia se caracteriza por combinar una melena larga con capas estratégicamente distribuidas que crean volumen en la parte superior y movimiento en los largos.

A diferencia de los cortes estructurados y rígidos, el butterfly cut aporta una imagen fresca y dinámica. Las capas más cortas enmarcan el rostro, mientras que las más largas conservan el largo del cabello, logrando un efecto favorecedor que suaviza las facciones y aporta luminosidad. Funciona tanto en cabellos lisos como ondulados e incluso ligeramente rizados.

La estilista británica Sally Hershberger, considerada una de las peluqueras más influyentes del mundo, ha explicado que las capas suaves y estratégicas son una de las mejores herramientas para aportar movimiento al cabello maduro sin necesidad de sacrificar longitud.

Por su parte, el estilista Juan Carlos Casasola, fundador de Casasola Studio y referente de la peluquería profesional en México, ha destacado que los cortes con capas ligeras y textura son una excelente opción para mujeres mayores de 50 años porque aportan movimiento, suavizan las facciones y permiten adaptar el estilo a cada personalidad.