Cómo maquillar el rostro para principiantes

Cuando somos principiantes en el mundo de los cosméticos, puede resultar todo un reto, ya que desconocemos ciertas técnicas y herramientas que podemos usar, por lo que es muy fácil que podamos estresarnos a la mitad del proceso, en especial al maquillar el rostro.

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Si todavía no sabes por dónde empezar, no te preocupes, te vamos a explicar el paso a paso para que lo puedas hacer, pequeñas recomendaciones que van a hacer un auténtico cambio positivo en tu aspecto.

¿Cómo maquillar el rostro?

Gemini nos explica que, al ser principiantes, no debemos preocuparnos, ya que no vamos a tener que comprar muchos cosméticos para poder iniciar en ese nuevo universo. Así que para maquillar el rostro, recomienda hacer lo siguiente:

Prepara el lienzo: Lava tu rostro con tu jabón de confianza, aplica una crema hidratante ligera y protector solar; dejamos que se absorba. Base: Para iniciar, recomienda el uso de BB Cream, ya que, al ser más ligera, te ayudará a tener un mejor difuminado; aplica en frente, mejilla y barbilla. Puedes usar tus dedos o una esponja húmeda para difuminar; hazlo del centro al exterior. Corrector: Aplica en el párpado inferior, un punto cerca del lagrimal y el otro cerca de la esquina exterior del ojo; difuminamos a toquecitos con ayuda de la esponja. Dar color: Aplica polvos traslúcidos en la “zona T” (frente, nariz y barbilla), en especial si eres de piel grasa. Añade blush por arriba de la mejilla y difumina hacia la sien. Mirada: Peinamos la ceja hacia arriba, rellenamos con ayuda de un lápiz, buscando que sea un tono más claro que tu melena. Enchinamos las pestañas y aplicamos rímel haciendo un movimiento en zigzag desde la raíz. Labios: Por último, aplica bálsamo con color, gloss o labial nude.

¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen?

Gemini explica que hay unos detalles que debemos considerar al maquillar el rostro, ya que ellos pueden perjudicar nuestra apariencia. Toma en cuenta los siguientes aspectos para que no te vaya a ocurrir si eres principiante: