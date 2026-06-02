5 diseños de uñas de los 7 pecados capitales

La manicura nos da la oportunidad de poder recrear los diseños que se nos ocurra como en este caso sobre los pecados capitales. Es por esto que te traemos grandes opciones para que lleves a cabo en tus uñas.

Aquí tienes 5 diseños de uñas inspirados en los 7 pecados capitales, enfocados tanto en el popular anime Nanatsu no Taizai como en un concepto gótico y simbólico tradicional.

¿Cuáles son los diseños de 7 pecados capitales?

1. Las Marcas de las Bestias (Simbología Anime)

Este diseño minimalista pero de alto impacto se centra exclusivamente en los tatuajes o marcas que lleva cada miembro de los pecados en el anime.

Base: Esmalte nude mate o negro liso para hacer resaltar los símbolos.

Detalle principal: Con un pincel fino de nail art, dibuja en cada uña el símbolo de una bestia en color rojo sangre o dorado.

Uñas clave: El Dragón de la Ira (Meliodas) en el pulgar, el Zorro de la Avaricia (Ban) en el índice, y la Serpiente de la Envidia (Diane) en el medio.

Este es un gran diseño.|Pinterest

2. Estilo Gótico Barroco (Concepto Tradicional)

Si buscas algo más elegante, conceptual y oscuro alejado del anime, esta opción representa los pecados mediante texturas y pedrería.

Base: Tonos oscuros y profundos como el rojo borgoña, verde esmeralda y negro.

Detalle principal: Usa esmalte magnético tipo "ojo de gato" para dar un efecto místico y añade detalles de relieve con gel de construcción dorado.

Elementos visuales: Agrega pequeños dijes o pedrería que simulen dagas (Ira), monedas doradas (Avaricia) o suntuosas joyas barrocas (Soberbia).

3. Fuego Infernal y Contraste (Ira y Lujuria)

Un diseño agresivo, llamativo y estilizado, ideal para llevar en cortes de uña tipo stiletto o ataúd.

Base: Un degradado (ombré) que vaya del negro profundo en la cutícula al rojo escarlata en las puntas.

Detalle principal: Diseños de flamas a mano alzada en tonos neón o rojo brillante sobre las puntas.

Acabado: Aplica un top coat brillante para dar un efecto de lava o fuego líquido que capture la esencia de la Ira de Meliodas.

Prueba este gran diseño.|Pinterest

4. El Zorro y los Pecados de Ban (Inspirado en la Avaricia)

Un set temático dedicado a uno de los personajes más populares, combinando su estética con texturas metálicas.

Base: Gris plateado o azul pálido, haciendo juego con el tono de cabello del personaje.

Detalle principal: En la uña del dedo anular, dibuja la cicatriz característica de Ban o el símbolo de la marca del Zorro en color rojo.

Efectos: En el resto de las uñas, añade texturas de "oro líquido" encapsulado o papel foil dorado para simbolizar el pecado de la avaricia.

5. Retratos Anime de Alta Precisión (Estilo Press-On Art)

Este es el diseño definitivo para los fanáticos del anime que quieren llevar a sus personajes favoritos directamente en las manos.

Base: Tonos pastel o contrastes limpios para no saturar la vista.

Detalle principal: Rostros hiperdetallados de los personajes dibujados a mano alzada o mediante stickers de agua (water decals).

Uñas clave: Diseña los ojos en primer plano de Meliodas en el modo asalto en una uña, y a Elizabeth Liones con detalles de brillos en la uña contigua.