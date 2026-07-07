Cómo maquillar los ojos pequeños remplazando el delineador negro por tono beige

Los ojos pequeños pueden ganar amplitud y luminosidad con un simple cambio en la rutina de maquillaje. Aunque durante años el delineador negro fue considerado un básico para definir la mirada, cada vez más expertas en belleza recomiendan sustituirlo por tonos beige o nude para crear un efecto visual mucho más abierto, fresco y natural. Este truco se ha convertido en uno de los favoritos de maquillistas y creadoras de contenido porque ayuda a agrandar los ojos sin necesidad de aplicar capas excesivas de producto.

Cómo aplicar correctamente el delineador beige en ojos pequeños

El delineador beige se ha convertido en el secreto para agrandar visualmente los ojos pequeños. De acuerdo con Maybelline, la forma en que se aplica el delineado puede modificar por completo la percepción del tamaño de los ojos . Mientras los tonos oscuros suelen enmarcar la mirada y hacerla lucir más intensa, los colores claros reflejan la luz y generan una sensación de mayor amplitud.

Maquillar los ojos pequeños con color beige.|(ESPECIAL/CANVA)

Preparar la zona de los ojos antes de maquillar es clave para conseguir un resultado más duradero y uniforme. Aplica un poco de corrector o prebase sobre los párpados para unificar el tono de la piel y prolongar la duración del maquillaje. El siguiente paso consiste en aplicar un lápiz beige o nude sobre la línea de agua inferior. Procura que el trazo sea uniforme para que la iluminación se vea natural y continua. Este es el paso que genera el efecto óptico de amplitud. Complementar el delineado con sombras claras potencia aún más el efecto de ojos grandes. Coloca una sombra en tonos vainilla, champagne o beige suave en el lagrimal y en el centro del párpado móvil para reflejar mejor la luz y reforzar la sensación de amplitud.

La creadora de contenido Mich Villafuerte compartió esta técnica en TikTok al sustituir el clásico delineador negro por un lápiz beige en la línea de agua. El resultado llamó la atención de miles de usuarios porque la diferencia es visible casi de inmediato: los ojos parecen más grandes y la mirada adquiere un aspecto más fresco y natural.

De esta manera, demostró que un pequeño cambio puede transformar por completo el maquillaje diario. La técnica ha sido replicada por numerosas usuarias que buscan resaltar sus ojos sin recurrir a procedimientos complejos o productos adicionales.

¿Por qué el delineador negro puede hacer que los ojos pequeños luzcan más cerrados?

El delineador negro aporta definición y dramatismo, pero también puede hacer que los ojos pequeños parezcan más reducidos. Cuando se aplica en toda la línea de agua o rodeando completamente el ojo, crea un efecto visual que disminuye el espacio visible de la mirada. Esto ocurre porque los tonos oscuros absorben la luz y marcan los límites del ojo con mayor intensidad.

Aplica sombra clara en color beige para maquiullar ojos pequeños.|(ESPECIAL/CANVA)

Los tonos beige, nude o marfil producen el efecto contrario y ayudan a abrir visualmente la mirada. Al iluminar la línea de agua inferior, difuminan el borde del ojo y crean la ilusión de unos ojos más despiertos, descansados y amplios.