6 peinados que hacen lucir más voluminoso el cabello desde la raíz
No siempre necesitas más cabello para lograr una melena abundante. A veces basta con cambiar la forma de peinarlo para conseguir un volumen que realmente hace la diferencia.
Si tu cabello es fino, lacio o suele verse sin movimiento, no necesitas cortarlo ni aplicar grandes cantidades de producto para conseguir más volumen. El peinado indicado es el que puede hacer que la raíz se vea mucho más elevada y que la melena luzca con mayor cuerpo desde el primer momento.
Estos peinados son fáciles de hacer y ayudan a crear un efecto de mayor densidad sin complicaciones
Con estos peinados puedes transformar la apariencia de tu cabello en pocos minutos y conseguir una melena con más cuerpo desde la raíz, incluso si tienes el pelo fino o muy lacio.
- Ondas sueltas con textura. Las ondas suaves son una de las mejores opciones para dar volumen porque levantan el cabello desde la raíz y aportan movimiento a toda la melena.Hazlas con una plancha o tenaza comenzando unos centímetros arriba de cada mechón. Al terminar, despeina ligeramente el cabello con los dedos y aplica un spray texturizante para mantener el efecto durante más tiempo.
- Raya lateral profunda. Cambiar la raya de lugar puede transformar por completo la apariencia del cabello.
Llévala hacia un lado más de lo habitual para que la raíz se levante de forma natural. Este sencillo truco crea un efecto inmediato de mayor volumen en la parte superior sin necesidad de usar calor.
- Coleta alta con volumen. Una coleta alta también puede hacer que el cabello luzca más abundante.Antes de recogerlo, aplica un poco de champú seco en las raíces y ahuécalas con los dedos. Después realiza la coleta sin tensarla demasiado para conservar el volumen en la coronilla.
- Semirecogido con ligero cardado. Si buscas un peinado elegante, este clásico nunca falla.
Separa el cabello de la coronilla y carda suavemente las raíces con un peine fino. Después cubre esa zona con la capa superior del cabello para ocultar el cardado y fija el peinado con un poco de laca.
- Moño alto desenfadado. El top knot crea la ilusión de una melena más abundante porque concentra el volumen en la parte más alta de la cabeza.La clave está en no dejar el cabello completamente pulido. Afloja ligeramente la raíz con los dedos y deja algunos mechones sueltos para conseguir un acabado más natural.
- Raya en zigzag. Es uno de los trucos más sencillos y efectivos para levantar la raíz.
Con la punta de un peine dibuja una raya en forma de zigzag en lugar de una línea recta. Al cambiar la dirección natural del cabello, la raíz se eleva automáticamente y la melena adquiere más volumen sin esfuerzo.