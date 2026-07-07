6 peinados que hacen lucir más voluminoso el cabello desde la raíz

Si tu cabello es fino, lacio o suele verse sin movimiento, no necesitas cortarlo ni aplicar grandes cantidades de producto para conseguir más volumen. El peinado indicado es el que puede hacer que la raíz se vea mucho más elevada y que la melena luzca con mayor cuerpo desde el primer momento.

Estos peinados son fáciles de hacer y ayudan a crear un efecto de mayor densidad sin complicaciones

Con estos peinados puedes transformar la apariencia de tu cabello en pocos minutos y conseguir una melena con más cuerpo desde la raíz, incluso si tienes el pelo fino o muy lacio.

