Manualidades: 5 ideas para hacer amigurumis de Spider-Man el personaje favorito de los niños

Estamos a muy poco del gran estreno de la película Spider-Man: Brand New Day, es por eso que traemos varias ideas para que te inspires y hagas amigurumis o muñecos de crochet del personaje del que todos los niños están hablando. Estas manualidades son perfectas para dar un buen detalle a tus hijos, también son un buen regalo de cumpleaños y por qué no, un obsequio para los novios que son fanáticos de Spider-Man.

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Amigurumis de Spider-Man: Ideas para hacer muñecos de crochet

1. Spider-Man clásico: Si quieres hacer un amigurumi del super héroe que todos aman, solo necesitas tres colores de estambre (rojo, azul y negro), para darle otro toque a los ojos, te sugerimos que sean de otro material, puede ser pellón o foami.

2. Con mascara: Si quieres elevar tu muñeco de crochet de Spider-Man a otro nivel, esta es una de las mejores opciones. Se trata de un muñeco con el disfraz del héroe; sin embargo, la mascara se le puede quitar y poner, por lo que se le puede ver la cara.

3. Spider-Man Noir: Si quieres algo fuera de lo convencional, puedes hacer a tu personaje al estilo Noir, solo necesitaras estambre negro y rojo. Para los ojos utiliza pellón blanco, le dará un toque único y diferente.

4. Spider-Man con telaraña: Este tipo de amigurumi es perfecto para llevar en el auto o para ponerlo en cualquier estante donde se pueda colgar, ya que tiene un estambre blanco que simula ser su telaraña, lo cual le da un toque muy original.

5. Llavero de Spider-Man: Este es un detalle muy bonito, ya que se puede poner en las llaves y llevarlo a todos lados. Puedes hacer tu amigurumi completo o también únicamente tejer la cabeza del super héroe.