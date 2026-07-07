Anna Freud, psicoanalista austríaca: “La pereza puede parecer atractiva, pero el trabajo da satisfacción”

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la psicología es un pilar indispensable de la salud pública, partiendo de la premisa de que "no hay salud sin salud mental". Para la entidad, la salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las presiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad.

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En este marco, la OMS pone de relieve el trabajo de psicólogas y psicólogos que se encargan de diseñar intervenciones para prevenir la ansiedad, la depresión y que las personas atenten contras sus propias vidas. En todos los casos, existe detrás un amplio campo explorado a través de investigaciones y estudios que fueron abordados por profesionales que lograron grabar su nombre en la historia.

¿Qué temas abordaba Anna Freud?

Es en este marco que al hablar de psicología el nombre de Sigmund Freud es uno de los primeros que aparecen, sin embargo hubo una gran cantidad de profesionales que dejaron un gran legado como el caso de su hija, Anna Freud. Fue una destacada psicoanalista austríaca que es reconocida como una de las fundadoras del psicoanálisis infantil.

Anna Freud centró muchos de sus trabajos en la forma en que entendemos el desarrollo mental y emocional de los niños. Entre los temas principales que abordó se encuentra el psicoanálisis infantil, los mecanismos de defensa del Yo, las líneas del desarrollo y la observación infantil, y el impacto del trauma, la guerra y la deprivación emocional.

Anna Freud y una frase para analizar

Diversas fuentes bibliográficas ahondan en el trabajo de Anna Freud y su legado dentro de la psicología. En muchas se ponen de relieve frases que le son atribuidas como la que dice “La pereza puede parecer atractiva, pero el trabajo da satisfacción” y con la que sintetiza la tensión psicológica entre la gratificación inmediata y el bienestar a largo plazo.

Esta frase de la psicoanalista austríaca remarca que mientras la pereza responde al deseo de evitar el esfuerzo y reducir la tensión de forma rápida pero efímera, el trabajo y la acción sostenida exigen postergar ese alivio inicial para construir una satisfacción real, fortaleciendo la autoestima y otorgando un sentido genuino de logro y propósito. Es por eso que analizarla en la actualidad, y en torno a nuestra experiencia personal, resulta muy enriquecedora.