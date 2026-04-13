Cómo hacer lifting en ojos caídos con maquillaje actual

Aunque la tendencia de 2026 apunta a dejar atrás el maquillaje pesado y optar por versiones más ligeras, aún es posible conseguir ciertos efectos dramáticos, como el famoso lifting, que ayuda a levantar los ojos caídos y centrar toda la atención en la mirada.

De acuerdo con expertos en el mundo del make up, la técnica adecuada consiste en difuminar estratégicamente las sombras y el delineado, evitando las cargas pesadas de productos y conseguir un efecto pulido de forma más natural.

Noticias Aguascalientes del 8 de abril 2026

El lifting en ojos caídos que está en tendencia este 2026

Preparación y corrección estratégica

Puedes utilizar un corrector líquido ligero para unificar el tono del párpado y así unificar las ojeras, evitando también que la mirada se vea cansada.

El maquillaje lifting difuminado ayuda a que los ojos se vean alargados|Pinterest

El corrector líquido y el bronceador deben aplicarse en líneas y de modo ascendente desde la esquina externa del ojo y hasta la sien. Al difuminar hacia arriba, podrás crear una guía visual que te ayudará a elevar la estructura de tu ojo instantáneamente.

Técnica de sombras ascendentes

Deberás evitar las sombras con muchos brillos en todo el párpado, ya que podrían resaltar el volumen de las zonas caídas del ojo.

El trazo del delineado debe ser delgado para obtener un efecto lifting|Pinterest

Por otra parte, tendrás que usar acabados mate para definir. También deberás crear una nueva cuenca un poco por encima de la cuenca natural, para simular una estructura más alta al momento de abrir los ojos.

Los tonos más oscuros se concentrarán en una especie de "V" externa que estará solo en el tercio exterior del ojo, procurando difuminar siempre hacia afuera y hacia arriba.

Delineado invisible o difuminado

En esta temporada de primavera 2026 domina la tendencia de un efecto difuminado y más natural. Se consigue con un delineado que parece "desenfocado" o borroso y evitando rasgos que endurezcan el párpado.

El lifting con delineado difuminado está en tendencia este 2026|Pinterest

El trazo debe ser muy fino y seguir la línea de las pestañas superiores; al llegar al final, debes alargarlo ligeramente hacia arriba. Si el pliegue interfiere, la pequeña línea deberá ser trazada por debajo.