5 diseños de uñas de lunares para lucir perfecta

La manicura es muy versátil por lo que constantemente las tendencias van cambiando de acuerdo con las temporadas y modas. En este caso los lunares son los protagonistas para el mes de abril.

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Estamos hablando de las polka dots nails que es una de las favoritas de las celebridades. Este estilo se ha ido reinventando por lo que te traemos las versiones más elegantes que son muy pedidas en los salones de belleza.

¿Cuáles son los diseños de uñas de lunares?

Uñas tipo donas glaseadas con lunares

Este es un estilo que combina dos tendencias por lo que no puede fallar. Debes realizar unas uñas glazed donut que hacen alusión a la capa nacarada de azúcar que cubre la clásica dona, con lunares polka dot. Tendrás uñas muy originales.

Uñas con lunares en degradado

Los lunares nos dan la posibilidad de poder jugar con el tamaño, color y disposición. Puedes ubicarlo en degradado de tamaño que es la forma más sencilla de convertir un estampado centenario en el más moderno y cool del momento.

Uñas con lunares y flores

Aquí nos encontramos con un estilo que combina los lunares con flores por lo que es ideal para lucir en la primavera.

Uñas de lunares pero minimalistas

Este es un estilo minimalista que consiste en una manicura francesa retro, colorida y de lo más original. Esta es una de las favoritas de las redes sociales por lo que es muy replicada en los salones.

Uñas de lunares francesas

Por último, tenemos este estilo que combina las clásicas francesas con los lunares. Es una versión que queda realmente única y te da mucha personalidad para lucir en este mes.

Estos estilos son realmente increíbles por lo que puedes replicarlo fácilmente en tu hogar. Los lunares son la tendencia y si lo combinas con otras manicuras pues obtendrás grandes resultados.