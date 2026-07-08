5 diseños de uñas boho, ideal para lucir flores elegantes

Los diseños de uñas boho se destacan por ser una estética libre, en la que emplea elementos que nos recuerdan a las decoraciones que se usaban en los 60 y 70, siendo un look muy relajado y tranquilo que podemos aprovechar.

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Para que lo puedas usar en eventos importantes, te detallaremos 5 estilos que podemos usar, donde vas a presumir unas flores elegantes que te van a encantar.

¿Cómo usar los diseños de uñas boho?

La mayoría de los diseños de uñas boho se destacan por ser estilos muy relajados, los cuales pueden ser muy informales, pero no siempre es así, ya que puedes lucir alternativas muy sofisticadas. Por eso, considera usar las siguientes alternativas por tener flores elegantes:

Gold Flowers: Sobre un azul muy claro con efecto cat eye, dibuja unas flores, a las que les vas a agregar efecto cromado para que sobresalgan.

Mate y cromado: En un azul verdoso con efecto mate, vamos a dibujar unas líneas a las que les vamos a agregar el efecto cromado en plata.

3D: Crea flores en 3D, además de añadirles algunas líneas o gotas al estilo.

Estilo minerales: Sobre tonos marrones y blanco, agrega líneas doradas en 3D, dibuja una flor simulando pequeñas flores con relieve.

Nude y cat eye: Sobre unas uñas nude mate, agrega líneas cromadas en dorado.

¿Cuáles son los colores de uñas boho?

Para que puedas mantener los diseños de uñas boho, es fundamental que mantengas ciertos colores, con la finalidad de tener dicho estilo en tu manicura. Ante estos casos se recomienda el uso de colores tierra, mostaza, rosa suave, crema y verdes con tonos azulados, además de combinarlos con ciertos tonos intensos y de joya para que le dé esa sensación acogedora.

Siguiendo los tips anteriores, lograrás lucir una manicura con flores elegantes, alternativas para tener unas uñas bonitas para eventos importantes. Así que no esperes más, aprovecha la oportunidad de usar los estilos anteriores, en especial si deseas usar algo elegante para alguna ocasión especial.