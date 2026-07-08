Xcaret sí entregará las membresías gratis que prometió por el Mundial 2026... aunque México no haya pasado

Aunque México no le ganó a Inglaterra ni logró avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 , Xcaret anunció que sí entregará las membresías con entradas gratis para los aficionados que participaron en la dinámica. Tal como lo prometió, serán 150 mil pases, pero únicamente podrán reclamarlos las personas que cumplan con ciertos requisitos.

Solo 150 mil personas fueron seleccionadas entre todos los participantes que se registraron.

Tener la nacionalidad mexicana y presentar identificación oficial (INE, Pasaporte).

Xcaret se pondrá en contacto con los ganadores mediante correo electrónico para indicarles los pasos necesarios para hacer válidas las entradas gratuitas.

Las cortesías de la membresía podrán utilizarse únicamente del 1 de septiembre de 2026 al 30 de junio de 2027.

Las visitas estarán sujetas a disponibilidad y a las bases establecidas en la promoción.

Los ganadores de la dinámica de Xcaret para el Mundial 2026 podrán acceder a las atracciones de los parques.|(Instagram @xcaretpark)

¿Qué incluye la membresía con entradas gratis de Xcaret por el Mundial 2026?

Xcaret informó mediante un comunicado publicado en su sitio oficial que la iniciativa contempla diversos beneficios para las miles de personas que participaron en la dinámica. Entre ellos se encuentran:

Entradas gratis para las 150 mil personas seleccionadas.

Un 50% de descuento para quienes se registraron, pero no fueron elegidos para recibir entradas gratuitas, aplicable en cualquiera de los parques de Grupo Xcaret: Parque Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco y Xenses.

Las personas registradas que viven en Quintana Roo y no resultaron seleccionadas podrán acceder a un descuento del 60% sobre la tarifa pública.

En el comunicado, la compañía explicó que la decisión de mantener vigente el premio, a pesar de que la Selección Mexicana no avanzó a la siguiente ronda, responde al desempeño mostrado por el equipo durante el torneo.

“Las 150 mil entradas gratis sí van. México ganó, ganó corazones, orgullo y esperanza. Eso no lo mide un marcador. México cumplió en la cancha”, señalaron en el documento.

¿Todavía se puede participar en la dinámica de Xcaret por el Mundial 2026?

Lamentablemente, ya no es posible participar en la dinámica de Xcaret relacionada con el Mundial 2026. La página donde los aficionados podían registrarse ya fue cerrada, por lo que el proceso de inscripción ha concluido oficialmente.

Xcaret solo entregará 150 mil entradas aunque México no ganó ante Inglaterra en el Mundial 2026. |(Instagram @Xcaretpark)

Ahora, las personas seleccionadas deberán revisar constantemente su correo electrónico para confirmar si fueron elegidas y conocer el procedimiento para reclamar su beneficio. ¡Mucha suerte!