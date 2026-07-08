¿Dónde y cuándo ver gratis en linea La batalla por equipos de Masterchef 24/7 hoy miércoles 8 de julio del 2026?

MasterChef 24/7 cambió por completo la forma de vivir la cocina más famosa de México, pues previo a su estreno se reiteró que sería un formato 24/7 esto quiere decir que los participantes serán observados por el público las 24 horas de los 7 días de la semana, y hoy que la competencia se mantiene los cocineros están bajo una semana de retos para intensificar sus conocimientos y habilidades, por lo que será un día decisivo para todos ellos.

Como es bien sabido los días miércoles los cocineros se enfrentarán a la Batalla por Equipos, esto quiere decir que durante las transmisión de esta noche tres equipos se enfrentarán donde el ganador tendrá la oportunidad de subir al balcón de la salvación y asegurar una semana más dentro del reality culinario.

¿Quiénes son los capitanes para el miércoles de Batalla por Equipos?

Cabe destacar que el equipo ganador solo tiene oportunidad de salvarse el capitán y dos compañeros más, a los que él elija. Para esta semana Antrax, Michelle y Daniela Parra serán los encargados de estar al frente de cada equipo, pues el nombramiento de Michelle y Antrax fue gracias a su participación en el martes de Beneficio y Castigo , ya que presentaron unos excelentes platillos, incluso Michelle recibió servilleta blanca por parte de los Chefs.

En el caso de Daniela Parra, ella ganó la capitanía gracias al apoyo del público, pues durante la transmisión del 7 de julio se abrieron votaciones para que el televidente escogiera a un tercer ganador y aunque la participante ganó en las votaciones, también su platillo el cual consistió en una hamburguesa hecha de waffles y carne res conquistó a la máxima autoridad culinaria.

¿Dónde ver la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 hoy 8 de julio 2026?

Recuerda que no puedes perderte ningún detalle de todo lo que pasa , lo cuál puedes ver de 8:30 a 10:30 pm a través den MasterChef 24/7, principalmente no dejes aun lado la Batalla por Eqeuipos, pues aquí se podrá determinar que equipo "Las Divas" o "Las Guapas del Barrio" traen mejor sazón y puedes seguirlas a partir de las 8:30 a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial y en la app de Tv Azteca En Vivo. Además, de que el 24/7 te espera a través de la plataforma streaming de Disney+.