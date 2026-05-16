¿Cómo maquillar los ojos pequeños para abrir la mirada?

El maquillaje de ojos pequeños debe estar enfocado en corregir visualmente el tamaño, a través de luces y sombras que equilibrarán el rostro.

Algunas de las técnicas que son aplicadas por los expertos maquillistas permiten que exista una mayor abertura visual, definición del párpado, conseguir un efecto lifting, mejorar el balance facial y aportar luminosidad.

Uno de los errores más comunes al maquillar este tipo de ojos es el uso del delineado negro grueso, ya que esto cierra el ojo, lo define de forma rígida y lo hace ver mucho más pequeño de lo que realmente es.

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¿Cómo maquillar los ojos pequeños y abrir la mirada?

La mejor guía para maquillar ojos pequeños, de acuerdo con expertos, es aplicar los siguientes pasos:

Aplica una base clara: El primer paso debe ser extender una brocha con sombra beige o vainilla en todo el párpado móvil y fijo para unificar bien el tono.

Define la cuenca del ojo: Utiliza una sombra de color café claro o de transición justo encima de donde se dobla el párpado y difumina hacia arriba y hacia afuera para alargar el ojo.

Maquillar los ojos pequeños para agrandar la mirada es una técnica visual|Pexels: Kampus Production

Ilumina el lagrimal: Es uno de los pasos más importantes y consiste en aplicar iluminador o una sombra clara con brillo en la esquina interior del ojo o lagrimal y debajo de la ceja para aportar luz.

Delineado fino: Evita las líneas gruesas que hagan ver al ojo más pesado de lo que realmente es. Prefiere un delineado muy delgado a ras de las pestañas superiores y termina con un pequeño cat eye hacia arriba.

En ojos pequeños, no apliques delineador negro en la línea de agua|Pexels: Kampus Production

Delineador beige en la línea de agua: Olvida el negro por dentro del ojo, es mejor aplicar un lápiz color nude o crema para que el globo ocular parezca más grande.

Máscara de pestañas: Para finalizar el look, riza bien tus pestañas y aplica máscara enfocándote en las pestañas del centro del ojo y las externas para conseguir un efecto abanico.