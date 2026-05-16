Muere Lazare, el perro más viejo del mundo: su historia conmovió a millones

El internet está rompiendo en llanto, pues Lazare, el perrito que era considerado por muchos como el perro más viejo del mundo, falleció después de vivir 30 años acompañado de su familia. Obviamente, esta noticia generó miles de reacciones en redes sociales, pues muchos seguían de cerca su historia. Algunos de los usuarios compartieron mensajes de cariño y despedida para el pequeño papillon francés que se volvió símbolo de ternura, longevidad y amor por los animales.

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¿Quién era Lazare, el perrito que emocionó a internet?

Lazare era un pequeño perrito que pertenecía a la raza conocida como papillon. Es de origen francés y son conocidos por su pequeño tamaño, orejas enormes, las cuales parecen de mariposa, y gran energía. Pero Lazare no era conocido únicamente por las adorables características de su raza; lo que lo volvió famoso fue que logró alcanzar los 30 años de vida, algo que es extremadamente raro. El internet lo empezó a adorar por su simpático aspecto de viejito adorable, lo que hizo que millones de personas le siguieran el paso.

A 30-year-old dog has finally found a new forever home after his previous owner died



Lazare could be the world's oldest living dog and has a condition that makes his tongue stick out pic.twitter.com/5mD9Duhia8 — Dexerto (@Dexerto) May 4, 2026

¿Por qué su historia impactó tanto?

No es difícil adivinar por qué este pequeño conquistó el internet, pues todo está en su longevidad. La esperanza de vida promedio de un perro ronda entre los 10 y 16 años. Es por eso que el hecho de que Lazare llegara a los 30 años lo volvió un caso extraordinario digno de admiración. Muchos destacaban su mirada tierna y sobre todo la tranquilidad en sus facciones. A partir de ahí, muchos comenzaron a teorizar que parte de su longevidad tendría un poco que ver con la conexión especial que tenía con sus dueños.

Los amantes de los animales despiden a Lazare, el perro más longevo del mundo

Tras anunciarse su fallecimiento, miles de personas han compartido su historia y celebrado el enorme amor que sus dueños le dieron al pequeño perro. Algunos aprovechan para pedir a las personas que amen a sus animales y les brinden la atención veterinaria adecuada cuando alcanzan una edad avanzada, pues merecen respeto y una vejez digna como cualquiera.