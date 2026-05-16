Acomoda así el ventilador y haz que tu casa se enfríe

La temporada de calor trae serias incomodidades a todos, incluso en casa eso se vuelve un tema totalmente incontrolable. Ante eso, un ventilador parece una buena opción para solucionar un poco las temporadas de primavera y verano. Por eso, sigue estos consejos y vive un poco más aliviado usando esta herramientas de manera eficiente.

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¿Cómo colocar tu ventilador para que la casa se enfríe?

Accesorios como el ventilador sirven de maravilla para ayudar en tiempos de calor, pero si los colocas mal, incluso puedes mantener las altas temperaturas atrapadas en un rincón de tu hogar. Por eso debes cuidar la circulación del aire y hacer confortables los espacios. El Departamento de Energía de Estados Unidos indica que la sensación de calor se va cuando hay contacto directo del aire con la piel.

Por eso, una recomendación básica es colocar el ventilador cerca de una ventana durante las horas más frescas del día, esto sobre todo en la noche o en la madrugada. Si la temperatura exterior es más fresca que la del interior de la casa, el aparato debe apuntar hacia afuera dentro… para introducir frescura.

Mientras que un último consejo es tener los ventiladores en espacios despejados, dado que los muebles u otros objetos obstaculizan el flujo del aire. Y se agrega que una ligera inclinación del aparato hacia la parte de arriba, ayudará a distribuir mejor el aire en toda la habitación.

¿Qué NO debes hacer con tu ventilador si quieres enfriar tu casa?