¿Qué significa la misteriosa flecha al lado del ícono de la gasolina en el tablero de tu auto?

Puede que muchas veces hayas mirado el tablero de tu auto y que nunca hayas notado que existe una pequeña flecha junto al ícono de la bomba de gasolina, o incluso puede que si la viste, pensaras que era un detalle del diseño. Pero no. En realidad, esa diminuta señal tiene una función muy útil que puede ahorrarte tiempo, muchas molestias o momentos incómodos en la gasolinera. Pues ahora, cada que la veas, sabrás que la flecha indica exactamente de qué lado del vehículo se encuentra el tanque de combustible.

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¿Para qué sirve la flecha junto al indicador de gasolina?

Esa pequeña flecha junto al foquito de la gasolina revela exactamente de qué lado se encuentra la tapa del tanque de la gasolina del coche. En resumen, si apunta hacia la izquierda, el tanque está de ese lado. Si apunta a la derecha, tu tapa se encuentra del lado derecho. Esto resulta realmente útil a la hora de cargar gasolina para que la manguera quede justo del lado correcto de tu auto.

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¿Por qué existe este símbolo?

Esta se colocó para indicarle al conductor de qué lado debe colocarse dentro de un establecimiento de gasolina. Si un conductor puede ubicar fácilmente la tapa de su gasolina, puede evitar momentos incómodos donde la manguera no alcanza o se zafa accidentalmente. Para evitar eso, llegó el momento en que los fabricantes comenzaron a incorporar la flecha directamente en el tablero.

Un detalle pequeño que casi nadie conoce

Resulta curioso que muchos automovilistas jamás han siquiera notado la flecha, incluso años después de conducirlo. En redes sociales es frecuente que por temporadas se viralicen videos de personas descubriendo su función. Tal vez ahora quieras, y debas, prestar mucha más atención a los indicadores en el tablero de tu auto, pues señalan cosas de vital importancia. Nada está ahí por mera casualidad.