Cómo maquillar las cejas si te pintas el pelo rojo y eres morena, para que el color se vea natural y destacar tus facciones

Cuando usamos un tinte considerablemente distinto a nuestro color de cabello natural es común preguntarnos si las cejas deberían lucir el mismo tono exacto; al mismo tiempo, suele ser una preocupación elegir el color perfecto para que combine con nuestra piel. A continuación te decimos cuáles son las claves para saber cómo maquillar las cejas si te pintas el pelo rojo y eres morena.

Si quieres que tanto tu cabello como cejas tengan el mejor tono que destaque tus facciones y te realce, debes considerar un par de cuestiones: ¿cuál es el mejor tono de cejas para tu tinte rojo y, en general, cuál es el mejor tinte rojo para tu subtono de piel?

¿Cómo maquillar las cejas si te pintas el pelo rojo y eres morena?

Más que considerar si eres morena, lo más importante a la hora de elegir de qué color maquillar las cejas es tu subtono de piel: cálido, frío o neutro. Mira las venas de tu muñeca: si el color se acerca más al azul tu subtono es frío y, si se acerca al verde, es cálido; si no parece inclinarse de manera definitiva al azul o verde, tu subtono es neutro.

A quienes tienen piel cálida, les favorece más llevar las cejas en tonos caoba cálidos, marrón rojizo o marrón dorado, de acuerdo con el sitio especializado Christian Faye. Quienes tienen piel fría, deberían elegir tonos marrón cenizo suave o marrón medio frío.

Si te pintas el pelo de un tono rojo brillante o encendido, también se vale escoger un lápiz para cejas que lo iguale. Sin embargo, se deben maquillar las cejas de manera específica: un buen tip consiste en aplicar desde la mitad de la ceja hacia la punta, con pinceladas muy suaves y mezclando de manera uniforme con tu tono natural, para que tengas un efecto sutil de highlights.

La otra opción, ante los tonos de fantasía, es dejar que el tono natural de la ceja destaque y maquillarla así. Celebridades como Karol G han recurrido a esa alternativa.

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Cuál es el mejor tinte rojo para morenas

Ante esta pregunta, también hay que considerar principalmente el subtono de piel. Las pieles cálidas se llevan mejor con tonos de rojo cálidos, como el cobre o castaño rojizo; las pieles frías se ven favorecidas por tonos fríos, que son un poquito más artificiales como el rojo cereza o el rojo con toques rosáceos.

