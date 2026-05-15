Cómo recuperar tus pestañas después de las extensiones

Las extensiones de pestañas pueden ocasionar consecuencias con el pasar del tiempo. Tras haber utilizado este método pues es importante llevar a cabo una recuperación.

Para recuperar tus pestañas naturales después de usar extensiones, el paso más importante es darles un descanso absoluto de pegamentos y químicos pesados, además de mantener una rutina estricta de hidratación y estimulación del folículo. El ciclo natural de renovación tarda entre 6 y 12 semanas en completarse.

¿Cómo recuperar tus pestañas?

La rutina de recuperación de pestañas es importante. Es por esto que debes:

Aplica sérums enriquecidos: Usa diariamente productos con péptidos o queratina, como el Multipeptide Lash and Brow Serum de The Ordinary o Babe Original Babe Lash Essential Serum sobre la línea de las pestañas limpias.

Hidratación natural nocturna: Si prefieres opciones orgánicas, aplica una gota de aceite de ricino o aceite de oliva con un cepillo limpio antes de dormir para flexibilizar la fibra y evitar quiebres.

Limpieza ultra suave: Retira cualquier residuo de maquillaje o adhesivo usando un limpiador espumoso específico para ojos, evitando frotar bruscamente con algodón.

Lo que debes evitar estrictamente

No uses rizadores mecánicos: Ejercen una presión excesiva que quiebra fácilmente el pelo debilitado.

Evita máscaras de pestañas pesadas: Especialmente las fórmulas a prueba de agua (waterproof), ya que exigen demasiada fricción al desmaquillar.

Cuidado con el minoxidil: No apliques este compuesto cerca de la zona ocular, ya que causa irritaciones severas y efectos negativos en el iris o la ojera.

Si necesitas una alternativa estética mientras tus folículos sanan, puedes optar temporalmente por pestañas postizas magnéticas o de tira ultraligeras que no se adhieran directamente a tu pelo natural.

La recuperación es muy importante para poder permitir que las pestañas se regeneren y no debilitarlas más.