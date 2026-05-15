Cómo recuperar tus pestañas después de las extensiones
Es importante que les dediques una buena rutina de cuidado para no perjudicar más.
Las extensiones de pestañas pueden ocasionar consecuencias con el pasar del tiempo. Tras haber utilizado este método pues es importante llevar a cabo una recuperación.
Para recuperar tus pestañas naturales después de usar extensiones, el paso más importante es darles un descanso absoluto de pegamentos y químicos pesados, además de mantener una rutina estricta de hidratación y estimulación del folículo. El ciclo natural de renovación tarda entre 6 y 12 semanas en completarse.
¿Cómo recuperar tus pestañas?
La rutina de recuperación de pestañas es importante. Es por esto que debes:
Aplica sérums enriquecidos: Usa diariamente productos con péptidos o queratina, como el Multipeptide Lash and Brow Serum de The Ordinary o Babe Original Babe Lash Essential Serum sobre la línea de las pestañas limpias.
Hidratación natural nocturna: Si prefieres opciones orgánicas, aplica una gota de aceite de ricino o aceite de oliva con un cepillo limpio antes de dormir para flexibilizar la fibra y evitar quiebres.
Limpieza ultra suave: Retira cualquier residuo de maquillaje o adhesivo usando un limpiador espumoso específico para ojos, evitando frotar bruscamente con algodón.
Lo que debes evitar estrictamente
No uses rizadores mecánicos: Ejercen una presión excesiva que quiebra fácilmente el pelo debilitado.
Evita máscaras de pestañas pesadas: Especialmente las fórmulas a prueba de agua (waterproof), ya que exigen demasiada fricción al desmaquillar.
Cuidado con el minoxidil: No apliques este compuesto cerca de la zona ocular, ya que causa irritaciones severas y efectos negativos en el iris o la ojera.
Si necesitas una alternativa estética mientras tus folículos sanan, puedes optar temporalmente por pestañas postizas magnéticas o de tira ultraligeras que no se adhieran directamente a tu pelo natural.
La recuperación es muy importante para poder permitir que las pestañas se regeneren y no debilitarlas más.