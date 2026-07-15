Cómo maquillar las cejas para iluminar el rostro y rejuvenecer después de los 60

Las cejas tienen un papel fundamental en la armonía del rostro y pueden marcar una gran diferencia después de los 60 años. Con el paso del tiempo, es común que pierdan densidad, definición y color, lo que puede hacer que las facciones luzcan más cansadas. La buena noticia es que existen técnicas de maquillaje sencillas que ayudan a rejuvenecer la mirada y aportar luminosidad sin necesidad de recurrir a procedimientos estéticos.

Según expertos en belleza, unas cejas bien definidas ayudan a abrir la mirada, iluminar el rostro y crear un efecto rejuvenecedor inmediato. La clave está en respetar su forma natural y evitar los trazos excesivamente marcados, ya que pueden endurecer las facciones y sumar años a la apariencia. De acuerdo con información de la revista de moda Lecturas, el maquillaje suave y estratégico favorece una mirada más joven y luminosa .

Prepara las cejas antes de maquillarlas: paso a paso

Peinar las cejas correctamente es el primer paso para conseguir un acabado natural y favorecedor. Utiliza un cepillo especial o un goupillón limpio para peinar los vellos hacia arriba. Este sencillo gesto permite identificar las zonas con menor densidad y facilita una aplicación más uniforme del maquillaje.

Utiliza un cepillo especial o un goupillón limpio para peinar los vellos hacia arriba. Este sencillo gesto permite identificar las zonas con menor densidad y facilita una aplicación más uniforme del maquillaje. Elegir el tono adecuado del lápiz de cejas es esencial para lograr un efecto rejuvenecedor. Si las cejas son muy finas, utiliza un lápiz de punta delgada en un color similar al tono natural del vello. Los tonos demasiado oscuros pueden endurecer la expresión y hacer que el rostro luzca más envejecido.

Si las cejas son muy finas, utiliza un lápiz de punta delgada en un color similar al tono natural del vello. Los tonos demasiado oscuros pueden endurecer la expresión y hacer que el rostro luzca más envejecido. La mejor técnica consiste en realizar pequeños trazos que imiten el crecimiento natural de los pelitos. El objetivo no es dibujar una ceja completamente nueva, sino rellenar los espacios vacíos para recuperar densidad y definición de manera sutil.

Así puedes peinar las cejas antes de maquillarlas.|(ESPECIAL/CANVA)

El truco para iluminar la mirada y rejuvenecer el rostro

Las cejas ligeramente elevadas crean un efecto visual de lifting que ayuda a rejuvenecer el rostro al instante. Para conseguirlo, concentra el relleno en la parte superior del arco y difumina cuidadosamente el producto para mantener un aspecto natural y elegante.

Aplicar un iluminador suave debajo del arco de la ceja ayuda a abrir la mirada y aportar más luminosidad al rostro. Puedes utilizar un iluminador discreto o una sombra beige mate para reflejar la luz de forma estratégica y lograr que los ojos luzcan más descansados y expresivos.

Los especialistas coinciden en que rellenar correctamente las cejas es uno de los trucos de maquillaje más efectivos para rejuvenecer la apariencia. Además de aportar definición, esta técnica ayuda a potenciar la mirada y devolver equilibrio a las facciones, especialmente después de los 50 y 60 años, según destaca Trendencias.

El paso final para maquillar cejas perfectas después de los 60

Fijar las cejas con un gel transparente o con color permite mantener su forma durante todo el día. Este producto ayuda a controlar los vellos, aporta un acabado más pulido y contribuye a que el maquillaje luzca impecable durante horas.