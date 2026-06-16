5 opciones que están dejando atrás los lavabos de pedestal en los baños actuales

La mayoría de baños que ya tienen años de haberse construido, tienen un aspecto en común: los lavabos de pedestal que forman parte del mobiliario clásico. Y aunque son sumamente funcionales, las tendencias en decoración de interiores se están renovando y ahora ya hay nuevos diseños que aprovechan mejor el espacio y le aportan un toque de sofisticación a los espacios.

Los 5 modelos de lavabos que mejor quedan en el baño y reemplazan a los de pedestal