5 opciones que están dejando atrás los lavabos de pedestal en los baños actuales
Si ya te aburrió el aspecto de tu baño y quieres transformar los espacios con poco esfuerzo, prueba con estos diseños que reemplazan a los lavabos de pedestal.
La mayoría de baños que ya tienen años de haberse construido, tienen un aspecto en común: los lavabos de pedestal que forman parte del mobiliario clásico. Y aunque son sumamente funcionales, las tendencias en decoración de interiores se están renovando y ahora ya hay nuevos diseños que aprovechan mejor el espacio y le aportan un toque de sofisticación a los espacios.
Los 5 modelos de lavabos que mejor quedan en el baño y reemplazan a los de pedestal
- Con muebles integrados. Si tu hogar es reducido, entonces sabes la importancia de aprovechar hasta el último rincón para almacenar cosas y evitar el desorden. Para estos propósitos, los lavabos con muebles integrados son la mejor alternativa para decirle adiós al pedastal que ya está obsoleto. Lo mejor es que puedes elegir el material y color para que combinen con las paredes.
Lavabos flotantes. Otra de las mejores alternativas para aprovechar los espacios en el baño, son los lavabos flotantes, es decir, que van empotrados en la pared y ya no tienen el pedastal debajo. Esto porque brinda un margen amplio para poner carritos organizadores, repisas y canastas donde poner toallas, repuestos de productos de higiene o para la limpieza diaria y según datos de Homary, da una sensación de mayor amplitud.
- Encimeras con lavabo integrado. En caso de que quieras algo mucho más moderno, considera la opción de instalar una encimera de mármol en forma rectangular que tenga lavabo adicional. Estas estructuras se parece mucho a los baños de centros comerciales y el portal especializado Stone Worx explica que quedan ideales para una decoración minimalista.
Tinas de cerámica sobrepuestas. Para darle un toque original a tu baño y por fin renovar los lavabos de pedestal que ya casi nadie usa, puedes poner una tina de cerámica con forma ovalada y colocarla sobre una especie de cancel de cristal. Esto transformará la vista por completo y te ahorrará espacio en la parte inferior.
- Lavabos de piedra natural. Y si quieres probar el estilo rústico que está arrasando en las tendencias de decoración de interiores este 2026, están los lavabos de piedra natural instalados sobre una madera plana. Esto aporta un aire acogedor al instante y la tabla sirve para organizar jabones o toallas.