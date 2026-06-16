El clásico sofá pasó de moda: 3 opciones para reemplazarlos y modernizar la sala

El clásico sofá de gran tamaño está perdiendo protagonismo frente a nuevas opciones que ofrecen mayor versatilidad, confort y aprovechamiento del espacio. Los módulos independientes, los sillones curvos y los pufs de gran formato se han convertido en algunas de las tendencias más fuertes para modernizar la sala.

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Durante años, el sofá tradicional fue la pieza central de los espacios de estar. Sin embargo, las nuevas formas de habitar el hogar han impulsado diseños más flexibles, capaces de adaptarse a reuniones y momentos de descanso. La tendencia actual prioriza la comodidad sin sacrificar la estética.

Según la diseñadora de interiores estadounidense Kelly Wearstler, los hogares contemporáneos buscan muebles que permitan una mayor interacción entre las personas y una conexión más fluida con el espacio. Esta filosofía explica el auge de propuestas que rompen con la estructura rígida de los sofás convencionales.

¿Cuáles son los muebles que reemplazan al sofá tradicional en 2026?

Los expertos en diseño de interiores coinciden en que las nuevas tendencias privilegian la flexibilidad y la sensación de amplitud visual.

Sofás modulares y piezas independientes

Los sistemas modulares están entre las opciones más demandadas porque permiten reorganizar la sala según las necesidades de cada momento.



Mayor adaptabilidad: los módulos pueden separarse o unirse fácilmente.

los módulos pueden separarse o unirse fácilmente. Aprovechamiento del espacio: funcionan tanto en salas pequeñas como amplias.

funcionan tanto en salas pequeñas como amplias. Diseño personalizable: permiten crear múltiples configuraciones.

Sillones curvos de gran tamaño

Las líneas orgánicas son una de las grandes tendencias del diseño de interiores en 2026.



Generan una sensación acogedora: suavizan visualmente el ambiente.

suavizan visualmente el ambiente. Aportan sofisticación: funcionan como piezas protagonistas.

funcionan como piezas protagonistas. Favorecen la circulación: eliminan la rigidez de las líneas rectas.

Pufs y asientos de gran formato

Los tradicionales pufs han evolucionado hasta convertirse en verdaderas piezas de mobiliario.



Ofrecen asientos adicionales: sin ocupar demasiado espacio visual.

sin ocupar demasiado espacio visual. Son fáciles de mover: permiten reorganizar la sala rápidamente.

permiten reorganizar la sala rápidamente. Crean ambientes informales: ideales para reuniones familiares o con amigos.

Este tipo de mobiliario también es recomendado por la revista especializada Architectural Digest, que destaca su capacidad para aportar comodidad y flexibilidad en espacios multifuncionales.

¿Por qué estas tendencias están conquistando las salas de los hogares en 2026?

El cambio no responde únicamente a una cuestión estética. Los especialistas afirman que las nuevas dinámicas del hogar han transformado la manera en que se diseñan los espacios sociales. Estas son las claves de la tendencia 2026:



Flexibilidad: los ambientes pueden adaptarse a diferentes actividades.

los ambientes pueden adaptarse a diferentes actividades. Sensación de amplitud: los muebles ligeros generan espacios visualmente más abiertos.

los muebles ligeros generan espacios visualmente más abiertos. Personalización: permiten crear configuraciones únicas.

permiten crear configuraciones únicas. Confort contemporáneo: priorizan el bienestar sin renunciar al diseño.

El interiorista estadounidense Nate Berkus ha explicado en diversas entrevistas que el diseño actual busca que cada pieza tenga múltiples funciones y pueda evolucionar junto con las necesidades de quienes habitan el hogar. Asimismo, Maison & Objet, una de las ferias de diseño más importantes del mundo, destaca que el mobiliario modular seguirá marcando la decoración residencial durante los próximos años.