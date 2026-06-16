6 ideas de stickers de anime para imprimir en casa
¡Crea tus stickers de anime en casa! Te contamos 6 ideas que puedes escoger e imprimir, ideales para decorar tus superficies con tus personajes favoritos
Los stickers son un elemento que ahora es ampliamente usado, ya que al adherirse podemos decorar todo tipo de artículos. Ahora es fácil poder encontrar de todo tipo de opciones, pero es posible que no haya de nuestro anime favorito.
Lupillo Rivera se lanza con todo contra Belinda: ¡Llegará hasta las últimas consecuencias!
Es así que te vamos a dar 6 ideas que puedes imprimir, además de detallaremos cómo lograrlo desde tu casa, hack con el que vas a ahorrar varios pesos.
¿Qué stickers de anime puedo imprimir?
Los stickers pueden adherirse fácilmente a laptops, termos, fundas o libretas, logrando decorarlos al instante de tus personajes favoritos. Es así que te vamos a dar 6 ideas de anime que puedes imprimir:
- Personajes de versión Chibi: Consiste en un formato pequeño, donde tus personajes favoritos aparecen cabezones con extremidades pequeñas, dándoles un tierno aspecto, fácil de recortar.
- Manga estético: Toma cuadros de mangas en blanco y negro, es una alternativa más elegante y aesthetic sin perder tu pasión por tus series favoritas.
- Tipo “Peeker”: Un diseño en el que tus personajes sobresalen un poco, simulando que se asoman desde un borde, ideal para la orilla de tu laptop o en esquinas de libretas.
- Kawai: Puedes tomar a las criaturas tiernas de tus series.
- Estilo miradas: Enfócate en la mirada de tus personajes favoritos, ideal por tener un aspecto más llamativo y urbano.
- Logo: Puedes imprimir la silueta de tus personajes favoritos y añadir una frase popular.
@mrsakivlog Ideas de como usar tus stickers de anime. Esta vez hice de #bungoustraydogs #dazai #anime #manualidades #otaku ♬ sonido original - MrSaki Vlog
¿Cómo imprimir los stickers en casa?
Para poder imprimir tus ideas de stickers de anime en casa, es necesario contar con una impresora de tinta normal, a la cual le vamos a agregar un papel adhesivo, superficie en la que se van a plasmar los diseños que hayamos escogido.
Aunque puedes diseñarlos tú mismo, ahora es posible encontrar los estilos ya hechos en Pinterest; solamente hay que imprimirlos y colocar todos los que quieras en un documento para poder hacer la impresión. Así que no esperes más para poder decorar los espacios con tus estampados favoritos en casa.
@nimzo.art Pack stickers One Piece www.nimzoart.com.ar #onepiece #stickers #sublimacion #anime ♬ onepiece soundtrack - genner 6