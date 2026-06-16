Los hogares con decoración de plantas ganaron relevancia durante los últimos años, pues así lo han estipulado las tendencias de interiores impulsadas por revistas especializadas. Lo anterior, ya que la vegetación le aporta a las casas y departamentos sofisticación, mientras que en otras ayuda a dar un aspecto más lujoso a cualquier habitación. Conoce las 2 especies que te ayudarán a descansar mejor si las pones en tu cuarto.

Antes de poner manos a la obra, hay que destacar que las especies de gran porte generan puntos focales dentro de salones, dormitorios y áreas comunes. Además, la elección correcta depende de factores como altura, forma de las hojas, necesidades de luz y adaptación a interiores. Estas son las 5 plantas de interior que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón.

Las 8 plantas que harán ver tu habitación lujosa

1. Ficus lyrata: Sus hojas grandes pueden superar los 30 centímetros de longitud y crean una presencia visual dominante en espacios amplios. Esta especie aparece frecuentemente en proyectos residenciales de estilo moderno debido a su estructura vertical.

8 plantas que ayudan a dar un aspecto más lujoso a cualquier habitación|IA

2. Ave del paraíso: Sus hojas tropicales alcanzan varios metros de altura en interiores con buena iluminación, característica que aporta sensación de exclusividad en departamentos y casas contemporáneas.

3. Monstera: Destaca por las perforaciones naturales de sus hojas; aportan una silueta reconocible y muy valorada dentro del diseño contemporáneo.

4. Palmera kentia: Esta palmera es elegante y tolera condiciones interiores con relativa facilidad, razón por la que diseñadores la utilizan como elemento decorativo principal.

5. Olive tree: Sus tonos grisáceos y su tronco de aspecto natural aportan una estética asociada con residencias exclusivas del sur de Europa.

6. Lengua de sangre: Esta especie encaja especialmente en ambientes modernos debido a su estructura geométrica y su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones de iluminación.

7. Ficus elástica: Tiene hojas tropicales de gran tamaño que recuerdan a los hoteles de lujo. Aporta un estilo sofisticado y exótico a cualquier habitación.

8. Zamioculca: Sus hojas gruesas y brillantes mantienen una apariencia impecable durante todo el año. Ideal para quienes buscan lujo con poco mantenimiento.