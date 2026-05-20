Cómo maquillarme para disimular las líneas de expresión de los ojos paso a paso
Con estos sencillos tips disimularás las líneas de expresión de tus ojos y lucirás una mirada más joven.
Uno de los rasgos más llamativos del rostro, sin duda alguna son los ojos, pues instintivamente es una de las partes con la que establecemos contacto a la hora de comunicarnos con alguien, por lo que estos rasgos también comunican: ya sea, cansancio, vitalidad, edad o aburrimiento, entre otros más factores.
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Ante estos detalles, muchas mujeres suelen maquillar el contorno de sus ojos con el fin de disimular las líneas de expresión y disimular la inevitable edad, dando mayor vivencia a la mirada, lo cuál se asocia a la vitalidad y a la energía, por lo que te daremos algunos tips sencillos para que puedas tomar en cuenta.
¿Cómo disimular las líneas de expresión de los ojos con maquillaje?
Si buscas que tu mirada y expresión cambien de manera significativa, toma nota de este top que te compartimos para que maquilles tus ojos:
- Preparación con frío: El primer paso realmente viene antes del maquillaje, pues es sabido que si aplicas compresas frías reducirás la inflamación; además de que hidratarás la zona del contorno y así evitarás que el corrector se deforme con el parpadeo.
@dristikas.aura ✅ Benefits: 1.Reduces Puffiness: The cold constricts blood vessels, helping to reduce swelling. 2.Soothes Tired Eyes: Feels refreshing and calms inflammation. 3.Improves Circulation: Can temporarily brighten under-eye area and reduce darkness. 🥄 How to Use: 1.Place 2 metal spoons in the fridge for at least 15–30 minutes. 2.Once cold, gently press the back of the spoon against your under-eye area. 3.Hold for 5–10 minutes. 4.Repeat daily or when needed. ⚠️ Tips: •Don’t freeze the spoon, it can stick to the skin or cause damage. •Use a clean spoon every time. •Combine with eye creams or serums (like caffeine or niacinamide) for better results. #eyecare #puffyeyes #ice #coldspoonsforyoureyes #darkcircles #creatorsearchinsights #fyp ♬ original sound - 90thMinuteInsights
- Corrector: Elegir de manera estratégica el corrector del mismo tono que tu piel, usando un pequeño punto en la línea de sombra que se forma debajo de las bolsas podrás generar una “prebase” que unificará el tono de tu maquillaje.
@glazadia.makeup Estos correctores Instant Age Rewind Eraser de @Maybelline NY son EXCELENTES! Si tienes muchas ojeras como yo tienes que probarlo. Los puedes conseguir en @Walmart #maybellinepartner #maybelline #instantagerewind #ojeras #corrector ♬ Without You - Lapalux
- Sombras: Si eliges un tono mate como lo es marrón claro o beige mate podrás difuminar por todo el párpado móvil, lo que te servirá para levantar tu mirada y lucir más joven.
@claracerverabeauty 👇OJOS MÁS GRANDES 🌸Con los años que me he puesto una sombra nácar por todo el párpado y una buena raya negra…😂 Quien me iba a decir que hay cosas que favorecen infinitamente más. Sobre todo pasando de ciertas edades. 🌸En este video vemos claramente la magia del maquillaje . He decidido hacerlo en el ojo más caído para que veáis como lo espabilo al lado del que está más despejado. 🌸Fácil, sencillo y con productos que todas tenemos en casa. ¿Has probado ya? #masde40 #over40andfabulous #over40makeup #maquillajepielmadura #pielmaduramakeup #easymakeup #easymakeuptutorial #easymakeuplook #makeupreels #matureskinmakeup #matureskinmakeuplook #makeuptips #everydaymakeup #everydaymakeuplook #maquillajediario #maquillajefacil #maquillajefacilyrapido #eyeliner #eyelinertutorial #easyeyeliner #delineado #delineadoparpadocaido #parpadoencapotado ♬ sonido original - Clara Cervera Beauty
- Profundidad: Aplicando un tono más oscuro que el de tu piel en la esquina externa en forma de “V” o media luna y lo difuminas hacia el pliegue crearás la ilusión de hundimiento, lo que te dará mayor volumen.
@claracerverabeauty 👇TRUCO OJOS MUY CAÍDOS 🌸A veces con pequeños toques de luz, podemos dar amplitud a la mirada. Lo que nunca haremos es poner sombra nácar en el párpado superior porque sino tenemos el efecto contrario de potenciar la caída. 🌸Corrector @t.leclercparis Anticernes Lumière 04 Beige Rosé También os sirve 305 Elisabeth Arden Flawless Finish o @sensaibeauty_spain highlighting Concealer Luminous Sand (@perfumeriastintin CLARA10) 🌸¿Has probado? #matureskinmakeup #hoodedeyesmakeup #pielmadura #everydaymakeuplook #parpadocaido ♬ Silencio Blanco Es Asesinato Piano-JP - Thirst Follow
- Delineado sutil: Si trazas una línea fina y pegada a la raíz de las pestañas superiores con una sombra café o un lápiz oscuro tu mirada se verá más abierta, siendo un gran recurso para tu mirada.
@ariannaguillenmakeup
Si delinear de por si es dificil, ahora sumenle un parpado muy encapotado🥶 Lo bueno es que si se puede Si buscan pulirse y aprender mas sobre maquillaje los veo en Maestría Online😏 Info + 593 96 390 9204♬ sonido original - Arianna Guillén
¿Cuál es la importancia de maquillar los ojos?
Para muchas mujeres, maquillar sus ojos es algo indispensable ya que realza la expresión natural y ayuda a aumentar la seguridad de estas. Hay quienes aseguran que los ojos son el centro de la comunicación no verbal y refleja tu personalidad.