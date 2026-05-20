⁠Cómo maquillarme para disimular las líneas de expresión de los ojos paso a paso

Uno de los rasgos más llamativos del rostro, sin duda alguna son los ojos, pues instintivamente es una de las partes con la que establecemos contacto a la hora de comunicarnos con alguien, por lo que estos rasgos también comunican: ya sea, cansancio, vitalidad, edad o aburrimiento, entre otros más factores.

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Ante estos detalles, muchas mujeres suelen maquillar el contorno de sus ojos con el fin de disimular las líneas de expresión y disimular la inevitable edad, dando mayor vivencia a la mirada, lo cuál se asocia a la vitalidad y a la energía, por lo que te daremos algunos tips sencillos para que puedas tomar en cuenta.

¿Cómo disimular las líneas de expresión de los ojos con maquillaje?

Si buscas que tu mirada y expresión cambien de manera significativa, toma nota de este top que te compartimos para que maquilles tus ojos:



¿Cuál es la importancia de maquillar los ojos?

Para muchas mujeres, maquillar sus ojos es algo indispensable ya que realza la expresión natural y ayuda a aumentar la seguridad de estas. Hay quienes aseguran que los ojos son el centro de la comunicación no verbal y refleja tu personalidad.

