Esta es la manera correcta de contestar llamadas de SPAM; te dejarán en paz

Las llamadas de SPAM son aquellas que diferentes empresas utilizan para ofrecer servicios o promociones, ya sea que los tengas contratados o no. Por ello, muchas personas se han mostrado verdaderamente cansadas de que sin su permiso, les marquen de manera constante. Incluso este formato ha sido usado para estafar gente, por ello se dan las siguientes recomendaciones.

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¿Cuál es la manera correcta de contestar llamadas SPAM?

A lo largo de los años, las personas han mantenido diferentes posturas ante estas situaciones que resultan incómodas para el usuario. Ante eso, se recomienda que se diga la siguiente frase, para dejar en claro a la empresa tu punto. “No deseo recibir más comunicaciones comerciales y solicito expresamente que retiren mi número de sus registros y bases de datos”.

Esta expresión hace referencia explícita a la normativa de protección de datos personales, indicando una solicitud formal para dejar de recibir productos o promociones. Esto obligaría a ciertas empresas a dejar de molestar a personas que formalmente indicaron una negativa a sus prácticas.

Aunque no siempre ocurre, las empresas que continúen marcando a estos números, podrían ser acreedoras a sanciones. Sin embargo, la PROFECO ya compartió lo que sería una solución contra las empresas (explicada en siguientes párrafos), pues las llamadas relacionadas con cobranzas, instituciones de beneficencia, organizaciones políticas o encuestadoras no se bloquean.

@notigram_mexico 📞🚫 Cómo responder llamadas spam para que dejen de molestarte. Un simple truco puede reducir estas llamadas en tu celular. #LlamadasSpam #Tecnología #Celular ♬ sonido original - Notigram México

¿Cómo inscribirse al Rpep para evitar llamadas SPAM?

La inscripción al Rpep (Registro Público para Evitar Publicidad) es gratuita y dura cerca de 60 segundos. Marcas desde el teléfono que buscas registrar (fijo o celular) y sigues el protocolo indicado en los números disponibles de la PROFECO.

Estas son las líneas telefónicas: