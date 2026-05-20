Erik Erikson, psicólogo alemán: “Cuanto más te conozcas a ti mismo, más paciencia tendrás para lo que ves en los demás”

Una de las emociones más profundas que tenemos los humanos es, sin duda, el autoconocimiento. Erik Erikson fue un psicólogo cuya reflexión deja clara su importancia: “Cuanto más te conozcas a ti mismo, más paciencia tendrás para lo que ves en los demás”. Esta frase resume algo fundamental para la psicología que puede resumirse con el concepto de “entendernos mejor”. En resumen, una persona que logra entenderse, puede cambiar por completo la manera en que reaccionamos con otras personas.

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¿Qué quería decir Erik Erikson con esta frase?

La idea principal resume que cuando una persona logra entender sus propias emociones, inseguridades, heridas y límites, también es capaz de desarrollar la paciencia, la comprensión a los demás y, sobre todo, la empatía. Es decir que el autoconocimiento puede ayudarte a dejar de reaccionar desde el enojo, el ego o la impulsividad.

¿Por qué esta reflexión sigue siendo tan actual?

Hoy en día, las personas viven con estrés constante y es común ver que las personas reaccionan con el estómago en lugar de detenerse a pensar. Es por eso mismo que muchos sufren de agotamiento emocional y sobreestimulación social. Todo esto nos lleva a construirnos desde la intolerancia, lo que nos muestra al mundo como una persona que solo reacciona y se mete en conflictos constantes. En resumen: muchas veces lo que más te molesta de los otros son las mismas cosas de ti mismo que no has mejorado en ti.

Erik Erikson revolucionó la psicología del desarrollo

Erik Erikson es una persona importante en el mundo de la psicología, pues ayudó en el desarrollo de la teoría del desarrollo psicosocial. En esta se explica que las experiencias emocionales influyen en tu identidad, personalidad y relaciones humanas a lo largo de tu vida. Muchas de sus ideas se ayudan actualmente en terapia y te pueden ayudar a mejorar mucho en la forma en la que convives en sociedad y contigo mismo.