Paolita Suárez de “Las Perdidas” aparece en redes luego de FUERTE accidente automovilístico

A través de una historia en su cuenta de instagram, la reconocida influencer Paolita Suárez, mejor conocida por ser parte de "Las Perdidas", compartió un mensaje sobre su estado de salud luego de haber sufrido un accidente automovilístico el pasado 19 de mayo. En la historia que la creadora de contenido compartió dijo que se encuentra bien y que acaba de salir del hospital además de que mencionó que la noche de este 20 de mayo hará un en vivo donde se espera que revele más detalles de lo succedido. Finalmente agradeció a todos por los mensajes "tan bonitos" que le han enviado.

¿Qué le paso a Paolita Suárez?

La noche del lunes 19 de mayo comenzó a circular la noticia de que Paolita Suárez había sufrido un accidente automovilístico. Según la información difundida la reconocida influencer chocó contra un camión repartidor de refresco. Los hechos ocurrieron en León, Guanajuato, estado de donde es originaria. De acuerdo con un mensaje difundido en el canal de "Magda y el Klan", quienes son amigos cercanos a Paolita, el estado de salud de la influencer era estable ya que hubo diversos rumores de que incluso la influencer habría perdido la vida. De acuerdo con los reportes difundidos personal médico acudió al lugar de los hechos para hacer el traslado debido a el hospital más cercano. En las imágenes que se difundieron en redes sociales se puede ver el vehículo de la influencer con grandes destrozos ya que incluso se reventaron las bolsas de aire. Muchas personas han estado especulando sobre su estado de salud, sin embargo este 20 de mayo Paolita Suárez hablará sobre cómo se encuentra a través de sus redes sociales.

APARATOSO ACCIDENTE



La influencer Paolita Suárez sufrió un accidente en carretera, su camioneta impactó con un camión de Pepsi. La influencer fue trasladada a un hospital. pic.twitter.com/V4eomKDxcn — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 20, 2026

Wendy Guevara reacciona al accidente de Paolita Suárez

A través de redes sociales se viralizó la reacción de Wendy Guevara luego de enterarse de lo sucedido a Paolita Suárez. La reconocida influencer se encontraba en medio de un vivo, mismo al que le tuvo que poner fin luego de recibir la noticia. "Ay hermanas, es que pasó algo medio turbio...me mandó una foto y dije "ay, sí es", no es nada mío, pero es algo que tengo que atender, no lo puedo platicar...tengo que terminar el en vivo...está fuerte el chisme", fueron algunas de las palabras que Wendy dijó.