Esta es la planta duradera y elegante que no puede faltar en tu casa

Hay personas que realmente padecen el cuidar de sus seres vivos, por ello esta planta podría ser la selección perfecta para ti. Y es que la Cuna de Moisés es una de las opciones preferidas de muchos, pues regularmente dura más que otras alternativas y su aspecto es realmente elegante. Por eso, quédate y descubre todo sobre el lirio de paz, como también se le conoce.

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¿Por qué la Cuna de Moisés es una planta muy escogida?

Si de plantas de interiores se habla, esta es la ideal para lucir imponente sin necesidad de extremar en precauciones con su cuidado. Por ello, se recuerda que las características del lirio de paz son sus hojas verdes intensas y sus flores blancas alargadas. La ventaja sobre otras especies es que esta mantiene su flor radiante por más tiempo.

Es originaria de áreas tropicales de México y el resto del continente americano y prospera especialmente en climas tropicales y húmedos. Como ya se comentó, tiene brotes florales resistentes y hojas de gran tamaño. Y se le puede catalogar como una planta perenne herbácea. Ganó terreno en el gusto de las personas por su elegancia y por su rápida reproducción y facilidad para mantenerse saludable.

Se indica que la clave para su correcto florecimiento y salud en general recae en el sitio donde la coloques. Debe recibir buena luz, por eso se aconseja colocarla cerca de una ventana para que le pegue la iluminación natural… pero evitando directamente el sol. La temperatura ideal para su desarrollo está entre los 15 y los 25 grados.

¿Cómo se debe cuidar esta planta ideal para interiores?

Una de las claves es el riego, donde en temporadas cálidas se recomienda mojarlas constantemente pero sin encharcar su tierra. Mientras que en el invierno la recomendación es regarla cuando la tierra esté completamente seca. Las flores deben limpiarse suavemente cuando aparezcan, utilizando algodón y un poco de agua para retirar el polvo o suciedad acumulada.

Se recuerda que debes alejarla del frío extremo o las corrientes de aire y por si todo eso no te convence de conseguir un lirio de paz, se indica que es limpiadora del ambiente. Algunos expertos aseguran que esta planta contribuye a atrapar partículas de suciedad suspendidas en el aire.