El maquillaje puede convertirse en un aliado para destacar las facciones, sobre todo cuando ya se tiene una edad avanzada, siempre y cuando la técnica sea la correcta. La piel suele lucir apagada debido a un tema natural por la falta de producción de colágeno. Es por ello que traemos para ti el paso a paso de cómo maquillarte a los 60, mientras que esta técnica de ojeras sirve para rejuvenecer el rostro después de los 50.

Conforme pasan los años, se hacen más notorias las líneas de expresión y la resequedad. Por ello, los dermatólogos y maquillistas profesionales recomiendan priorizar productos hidratantes y acabados ligeros en lugar de fórmulas pesadas. Además, una buena rutina de skin mejora la apariencia de la piel y facilita una aplicación más uniforme del maquillaje, que también puede funcionar para que las cejas se vean esculpidas y naturales.

Preparación del maquillaje

Antes que nada, se debe hidratar correctamente la piel. Para ello se recomienda utilizar un limpiador suave, seguido de una crema hidratante y protector solar todos los días. Lo anterior, ya que una piel hidratada permite que la base se distribuya de forma uniforme y evita que el producto se acumule en líneas de expresión.

Cómo maquillarte a los 60 para resaltar tus facciones de forma natural|IA

El siguiente paso es elegir una base de cobertura ligera o media con acabado luminoso. En lugar de cubrir completamente las imperfecciones, es preferible igualar el tono y utilizar corrector únicamente en zonas específicas como ojeras o pequeñas manchas.

Maquillaje para después de los 60