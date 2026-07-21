Cómo maquillarte con rubor después de los 40 para lucir más joven: el truco con el blush

El rubor es uno de los productos con mayor poder para rejuvenecer el rostro, pero también uno de los más fáciles de aplicar de forma incorrecta. Después de los 40, pequeños cambios en la estructura facial hacen que la técnica tradicional de colocar el blush sobre las "manzanitas" de las mejillas ya no resulte tan favorecedora como antes. La buena noticia es que no necesitas cambiar toda tu rutina de maquillaje. Basta con modificar el punto donde colocas el rubor y elegir la textura adecuada para conseguir un efecto de rostro más elevado, fresco y luminoso en cuestión de minutos.

Cómo aplicar el rubor correctamente con efecto lifting

El secreto está en crear una ilusión óptica que dirija la mirada hacia arriba. De acuerdo con Vogue, en lugar de concentrar el color en el centro de las mejillas, lo correcto es aplicarlo desde la parte superior del pómulo y difumínalo en diagonal hacia la sien.

Esta técnica estiliza el rostro, realza los pómulos y evita que las facciones se vean caídas, logrando un aspecto mucho más juvenil. Para hacerlo en casa y ahorrar dinero, sigue estos pasos:



Comienza en la parte alta del pómulo. Coloca el rubor aproximadamente a dos dedos de distancia del ojo, sobre la zona más alta del pómulo. Evita acercarlo demasiado a la nariz o llevarlo hacia la parte inferior de la mejilla. Difumina siempre hacia arriba. Con una brocha de fibras suaves o una esponja húmeda, extiende el producto con movimientos ascendentes en dirección a la sien o al nacimiento del cabello. El objetivo es que el color se funda con la piel sin dejar líneas marcadas. No exageres la cantidad. Es preferible aplicar capas finas e ir aumentando la intensidad poco a poco. Un exceso de producto puede endurecer las facciones y restar naturalidad.

Los tonos de rubor que más rejuvenecen después de los 40

Los colores que mejor funcionan son aquellos que imitan el rubor natural de la piel y aportan un aspecto saludable sin verse artificiales.

Entre los más favorecedores destacan:



Rosa malva.

Durazno suave.

Rosa cálido.

Coral delicado.

Cereza sutil.

Estos tonos devuelven luminosidad al rostro y ayudan a combatir el aspecto apagado que puede aparecer con el paso de los años, según expertos.

Cómo elegir la textura del blush según tu tipo de piel

La fórmula del rubor influye tanto como el color. Elegir la textura adecuada ayuda a que el maquillaje se integre mejor y no marque líneas de expresión.



Piel seca o mixta. Los rubores en crema o líquidos son la mejor opción. Se funden con la piel, aportan un acabado fresco y mantienen un aspecto luminoso durante más tiempo sin resecar.

Cómo maquillarte con rubor después de los 40 para lucir más joven: el truco con el blush|Canva

Los rubores en crema o líquidos son la mejor opción. Se funden con la piel, aportan un acabado fresco y mantienen un aspecto luminoso durante más tiempo sin resecar. Piel grasa. Los rubores en polvo de textura ultrafina o las fórmulas en crema con acabado aterciopelado ofrecen buena duración sin generar exceso de brillo.

El truco que usan muchos maquillistas para que el rubor dure todo el día

Si buscas un maquillaje resistente y con acabado profesional, aplica primero una capa ligera de rubor en crema y, después, sella únicamente con un toque muy suave de rubor en polvo del mismo tono. Esta técnica permite conservar el efecto fresco durante horas sin perder naturalidad ni recargar el maquillaje.

