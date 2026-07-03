7 cortes de pelo que ayudan a definir mejor los rizos naturales

Los rizos tienen una personalidad propia y, muchas veces, no necesitan más productos para verse definidos, sino un corte que respete su forma natural. Cuando el cabello acumula demasiado peso o todas las puntas quedan al mismo nivel, el rizo pierde elasticidad, se aplana y el volumen deja de distribuirse de manera uniforme. Elegir un corte pensado para cabello rizado permite que cada mechón recupere movimiento, reduzca el frizz y luzca una forma mucho más definida desde el primer día.

Si tienes el cabello rizado, estos son los mejores cortes para definir tus rizos y lucir hermosa

Hay un detalle que puede transformar por completo la forma de tu melena, aportar más volumen y hacer que cada espiral luzca mucho más definida sin cambiar tu rutina de peinado.

