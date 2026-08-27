Así puedes ocultar tu última conexión en WhatsApp; no necesitas bloquear a nadie

En ocasiones te sientes cómodo pasando desapercibido o comunicándote/contestando solamente con los pendientes urgentes, pero algunas personas de tus contactos están al acecho de tus actividades. Ante eso, muchos acuden al bloqueo de números telefónicos, aunque no es realmente necesario. Por eso hoy toca conocer cómo evitar que ciertos números vean tu actividad WhatsApp… si tú así lo quieres. Presta atención y aplícalo, no es difícil de lograr.

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¿Cómo evitar que vean tu última conexión de WhatsApp?

Como se comentó desde el inicio, no es necesario ponerse tan radical y bloquear a esas personas. Hoy WhatsApp y otras aplicaciones de corte red social han especializado en demasía sus opciones para este tipo de circunstancias relacionadas con la privacidad. Por eso, puedes seguir el siguiente protocolo, mismo que es muy sencillo de aplicar.

Todo radica en acudir precisamente al apartado de privacidad de WhatsApp... siguiendo estos pasos.

Primero debes ir a Ajustes o Configuración de la aplicación

Entra al apartado de privacidad

Después buscarás la sección de Última vez y En Línea, la cual te ayudará a definir quien puede ver dicha información

Puedes evitar que todos estén bloqueados de esa posibilidad o algunos tantos. Dependerá de lo que tienes en mente

¿Es posible hacer esto con otros asuntos de privacidad en WhatsApp?

Aunque hay bandos divididos que argumentan y discuten si hacer eso (ocultarte de los demás) es bueno o malo... es ideal o no, para diferentes personas la privacidad y el respeto por tu espacio se ha priorizado mucho en estos tiempos. Por eso, algunos deciden “pasar desapercibidos” aunque sí se encuentren en la aplicación.

Por eso estos aspectos de privacidad pueden aplicarse por igual en otros aspectos como la limitación que apliques sobre quiénes pueden ver tu foto de perfil, tu estado y hasta las confirmaciones de lectura. Con esto, se reafirma que las aplicaciones en la actualidad realmente han puesto bastante empeño en darle al usuario el control sobre su forma de desenvolverse en los espacios digitales.