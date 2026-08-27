Ideas DIY: Cómo hacer figuras decorativas para el hogar con corcholatas de forma fácil y rápida

No cabe duda que un hogar luce más lindo cuando tiene decoraciones originales, es por eso que en esta ocasión te presentamos las mejores ideas para que realices las tuyas con ayuda de corcholatas. Lo mejor de todo es que puedes adaptar cada figura a las necesidades del espacio con el que cuentes además de que puedes utilizar los colores que más prefieras.

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Manualidades: ¿Cómo hacer decoraciones para el hogar con corcholatas?

Una de las mejores maneras para darle un uso a las corcholatas es haciendo figuras con estas, es por eso que a continuación te presentamos las mejores ideas para que decores mesas, baños, salas, comedores y las habitaciones que más prefieras. Para hacer estas manualidades deberás usar las corcholatas que tengas en casa y pintarlas con el material que sea más conveniente para ti; ya sea pintura textil o en aerosol.

Manualidades con corcholatas: Guitarra de colores

Para llevar a cabo esta idea deberás pintar corcholatas de los colores que más prefieras. Además de esto usarás corchos de vino. Con ayuda de una imagen deberás guiarte para armar la figura de la guitarra y con silicón frío o caliente comenzarás a pegar todas las corcholatas para armar la figura, puede ser del tamaño que más prefieras. La base de la guitarra la deberás hacer con los corchos de vino.

Manualidades con corcholatas: Hombre de Ojalata

Esta idea es una de las más originales y divertidas. No solo necesitarás corcholatas sino dos latas de aluminio que tengas en casa. Con estas armarás la cabeza y el cuerpo. Los brazos, piernas y rostro de la figura los deberás hacer con corcholatas aunque si lo prefieres puedes colocar ojos movibles para darle un toque divertido a la decoración.

Manualidades con corcholatas: Florero

Esta idea es ideal para las personas que aman las flores. La idea consiste en doblar corcholatas por la mitad y pegarlas sobre un cuadro. Deberás unir estas con el fin de formar flores, pueden ser la cantidad que más prefieras. Además tienes libertad creativa para pintarlas del color que más prefieras o incluso combinar tonos de colores, puedes hacer girasoles, rosas o tus flores favoritas.

Manualidades con corcholatas para el hogar |Crédito: Pinterest

Manualidades con corcholatas: Mariposa

Esta idea, como su nombre lo dice, consiste en formar una mariposa enorme. Puede ser de un solo color o bien; de diversos tonos, todo dependerá de tu gusto. El tamaño de las alas dependerá de la cantidad de corcholatas que quieras incluir. El abdomen y cabeza de la mariposa puedes hacerlo con corcholatas más pequeñas.